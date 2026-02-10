여러 IMS 시스템을 효과적으로 관리
IMS Sysplex Manager for z/OS는 IMS 시스템 운영을 위한 단일 제어 지점입니다. Sysplex 또는 IMSplex 환경에서 여러 IMS 시스템을 관리할 수 있게 됩니다. 단일 인터페이스를 통해 IMS Sysplex와 IMSplex 정보를 실시간으로 제공하여 중앙 집중식으로 표시하고 특정 오류 상황의 처리를 자동화하여 시스템 프로그래머의 복잡성을 줄입니다.
IMS Sysplex Manager는 IMS 시스템의 상황을 모니터링할 수 있는 대시보드 기능을 제공합니다. 사용자는 이 대시보드를 통해 사용자 정의 임계값이 초과되었을 때 이를 알리는 알림을 포함하여, 주요 영역의 핵심 데이터를 확인할 수 있습니다.
구성 요소, 리전, CSL RM, 커플링 퍼실리티, 공유 큐를 포함한 IMS 시스템 및 Sysplex 리소스를 손쉽게 모니터링하고 제어하십시오. 또한, 유형 1 및 유형 2 명령을 실행할 수 있습니다.
IMS 시스템의 전반적인 상황을 한눈에 파악할 수 있는 맞춤형 대시보드를 구축하십시오.
모든 소스에서 발생하는 명령 입력 및 출력 메시지를 마스터 터미널 오퍼레이터(MTO) 메시지와 함께 동일한 이력 데이터베이스에 기록하여 관리할 수 있습니다.
어피니티 라우팅을 활용하여 트랜잭션이 처리될 위치를 더욱 정밀하게 제어하십시오. 공유 메시지 큐의 워크로드 밸런스를 직접 제어하여 가용성을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.
IMS Sysplex Manager for z/OS는 모든 주요 IMS 시스템 구성 요소의 인벤토리를 유지 관리하며, 정의된 활성 IMS 시스템 매개변수를 모두 추적합니다. 유형 1 및 유형 2 IMS 명령을 모두 실행할 수 있으며, 두 유형의 명령을 여러 IMS 시스템으로 라우팅할 수 있습니다. IMS Sysplex Manager는 종속 리전을 모니터링하고 가용성 및 트랜잭션 클래스를 추적하며, 어떤 리전이 가장 많은 데이터베이스 잠금을 보유하고 있거나 가장 많은 경합을 유발하는지 파악합니다.
IMS Sysplex Manager는 트랜잭션, 프로그램, 데이터베이스, LTERM, 터미널 등 IMS 환경의 주요 리소스를 모니터링합니다. 단일 제어 지점에서 리소스 상태를 변경할 수 있습니다. Common Service Layer(CSL) 환경에서 IMS Resource Manager(RM)는 주요 IMS 리소스의 글로벌 상태를 추적합니다. IMS Sysplex Manager는 RM 리소스에 대한 실시간 모니터링을 제공하며, 소유자별 또는 리소스 유형별로 리소스를 선별하여 확인할 수 있습니다.
IMS 데이터 공유 환경에서는 애플리케이션이 IRLM 데이터베이스 잠금을 장시간 유지하여 특정 데이터베이스 리소스에 대한 경합 문제를 일으킬 수 있습니다. IMS Sysplex Manager는 이러한 문제를 유발하는 애플리케이션을 자동으로 식별합니다. 또한 트랜잭션 라우팅 통계를 추적하며, 사용자 지정 임계값에 도달할 경우 삽입 호출을 실패 처리하여 버퍼 오버플로 방지 기능을 제공합니다.
IMS Sysplex Manager를 사용하면 IMS 시스템 활동을 모니터링하기 위한 고유한 사용자 정의 대시보드를 생성할 수 있습니다. 이 대시보드를 통해 IMS 시스템의 전반적인 상황을 한눈에 관리할 수 있습니다. 사용자 정의 "임계값"에 도달했을 때 알림을 설정하고, 추후 분석을 위해 이러한 알림 조건을 기록할 수 있습니다.
IMS Sysplex Manager를 사용하면 공유 큐 그룹 내의 하나 이상의 IMS 시스템에 대해 어피니티를 갖는 트랜잭션(이름 또는 클래스별)을 정의할 수 있습니다. 트랜잭션 목적지에 대한 어피니티를 생성 및 업데이트할 수 있습니다. 어피니티 라우팅은 트랜잭션 또는 트랜잭션 그룹이 처리될 위치를 더 강력하게 제어할 수 있게 해줍니다. IMS를 재시작하거나 CQS 어피니티 구조를 삭제 및 재할당하지 않고도, IMS Sysplex Manager 어피니티 정의를 동적으로 변경하거나 추가할 수 있습니다.