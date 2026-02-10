IMS Sysplex Manager for z/OS는 IMS 시스템 운영을 위한 단일 제어 지점입니다. Sysplex 또는 IMSplex 환경에서 여러 IMS 시스템을 관리할 수 있게 됩니다. 단일 인터페이스를 통해 IMS Sysplex와 IMSplex 정보를 실시간으로 제공하여 중앙 집중식으로 표시하고 특정 오류 상황의 처리를 자동화하여 시스템 프로그래머의 복잡성을 줄입니다.

IMS Sysplex Manager는 IMS 시스템의 상황을 모니터링할 수 있는 대시보드 기능을 제공합니다. 사용자는 이 대시보드를 통해 사용자 정의 임계값이 초과되었을 때 이를 알리는 알림을 포함하여, 주요 영역의 핵심 데이터를 확인할 수 있습니다.