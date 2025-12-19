IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

데이터베이스 세그먼트에 직접 또는 순차적으로 액세스할 수 있는 임의의 모듈을 생성합니다

개요

IBM IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS는 계층적 직접 액세스 방법(HDAM), 데이터 입력 데이터베이스 (DEDB) 또는 분할 HDAM(PHDAM) 세그먼트에 직접 또는 순차적으로 액세스할 수 있게 하는 랜덤화 모듈을 생성합니다. 순차적 데이터베이스 처리를 사용하면 데이터를 단순하게 저장하고 대량의 데이터를 빠르고 효율적으로 처리할 수 있습니다.
효율적인 직접 액세스

효율적인 직접 액세스 기능을 유지하면서도 논리적 키 순서에 따라 HDAM 및 DEDB 데이터베이스에 액세스할 수 있습니다.
최적화된 배포

동의어 수 또는 제어 간격(CI)/블록 활용도가 사용자가 지정한 값을 초과하는 경우, 랜덤화 모듈을 조정하고 데이터베이스의 루트 세그먼트 동의어 수를 제어합니다.
모듈 모니터링

Sequential Randomizer Generator 보고서에서 제공하는 통계를 사용하여 랜덤화 모듈의 효율성을 모니터링합니다.
비용 관리

저렴한 대안 스토리지인 마그네틱 테이프에 파일을 저장할 수 있습니다.

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
리소스

IBM 문서
제품을 유지 관리하고 사용하는 방법을 알아보세요.
IMS Tools 솔루션 팩 자주 하는 질문
IMS Tools 솔루션 팩을 최적으로 설정하기 위한 답변을 찾아보고 힌트와 팁을 알아보세요.
IMS 도구 제품 설명서
IMS Tools 제품 간행물, 프로그램 디렉터리 및 기타 관련 기술 콘텐츠를 PDF 형식으로 제공합니다.
IMS Tools 동영상 재생 목록
이 동영상 목록에는 IBM IMS와 관련 제품, 기술의 데모와 웹캐스트가 있습니다.
다음 단계 안내
