IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

IBM IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS는 계층적 직접 액세스 방법(HDAM), 데이터 입력 데이터베이스 (DEDB) 또는 분할 HDAM(PHDAM) 세그먼트에 직접 또는 순차적으로 액세스할 수 있게 하는 랜덤화 모듈을 생성합니다. 순차적 데이터베이스 처리를 사용하면 데이터를 단순하게 저장하고 대량의 데이터를 빠르고 효율적으로 처리할 수 있습니다.