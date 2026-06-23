온라인 상태를 유지하면서 IMS 데이터베이스를 재구성합니다
IBM® IMS Online Reorganization Facility for z/OS 애플리케이션에서 계속 액세스할 수 있는 동안 다양한 유형의 IMS 데이터베이스를 재구성합니다. 이 제품을 사용하면 IMS Database Administrator(DBA)는 IMS 애플리케이션이 데이터베이스에 완전히 액세스할 수 있도록 허용하면서 IMS 데이터베이스를 재구성할 수 있습니다.
IMS 데이터베이스 재구성
IMS Online Reorganization Facility for z/OS는 데이터 언로드 및 재로드, 데이터베이스 접두사 확인, 보조 인덱싱 재구축, 데이터베이스 포인터 유효성 검사, 재구성된 데이터베이스의 이미지 복사 등 IMS 데이터베이스를 재구성하는 데 필요한 모든 작업을 처리합니다.
필요한 모든 재구성 절차를 간단한 한 단계로 수행할 수 있으므로 재구성이 완료된 중 및 후에 운영자가 개입할 필요가 없습니다.
데이터베이스 다운타임을 몇 시간에서 몇 초로 단축하여 연중무휴 24시간 애플리케이션의 데이터베이스 가용성을 개선합니다.
HDAM, HIDAM, HISAM, SHISAM, PHDAM 및 PHIDAM 데이터베이스 유형을 재구성합니다.
민감한 데이터를 코드를 변경할 필요 없이 IBM Z의 전방위 암호화 및 액세스 제어를 통해 보호하세요.
IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS는 사용자 정의 정책에 대한 공간 관리 조건을 분석 및 평가하여 임계값 초과 여부를 판단합니다. 이 시스템은 문제가 IMS 애플리케이션에 부정적인 영향을 미치기 전에 문제를 감지합니다. 온라인 데이터베이스 재구성 기간을 미리 정의하여 원하는 시점에 온라인 데이터베이스를 재구성할 수 있으므로 DBA 리소스와 CPU 시간을 절약하고 데이터베이스 가용성을 높일 수 있습니다.
검증 단계는 온라인 재편 과정의 첫 번째 단계입니다. IMS Online Reorganization Facility for z/OS는 이 단계를 사용하여 IMS 데이터베이스를 재구성할 수 있는지 검증합니다. 이 툴은 IMS 릴리즈 및 구성 요소 레벨, DBRC 등록 및 데이터베이스 DBD 정의, 도구 제어 명령문, 섀도 및 임시 데이터 세트가 올바르게 할당되었는지 확인합니다. 이 확인 단계가 성공적으로 완료되면 재구성이 계속 진행됩니다.
IMS 데이터베이스는 데이터베이스 버퍼가 IMS 데이터베이스 데이터 세트로 플러시될 수 있도록 잠시 일시 중지됩니다. 이렇게 하면 원본 IMS 데이터베이스 데이터 세트에 최신 업데이트가 캡처됩니다. 그런 다음 원본 IMS 데이터베이스 데이터 세트가 섀도 IMS 데이터베이스 데이터 세트로 복사됩니다. 이 복사가 완료되면 원본 IMS 데이터베이스 데이터 세트에 대한 모든 업데이트를 캡처하기 위해 두 번째 짧은 일시 중지가 수행됩니다. 이러한 업데이트는 섀도 데이터 세트에도 적용됩니다.
섀도 IMS 데이터베이스 데이터 세트가 생성되면 언로드 툴을 사용하여 언로드되고 로드 툴을 사용하여 다시 로드됩니다. 보조 인덱스가 있는 경우, 이들도 재구축됩니다. 내부 논리적 관계는 접두사 해결 도구를 사용하여 해결 및 업데이트됩니다. 재구성된 IMS 섀도 데이터베이스는 이미지 복사 도구를 사용하여 이미지가 복사되며 포인터 검사기 도구를 사용하여 포인터를 검사할 수 있습니다.
섀도 데이터 세트의 재구성이 완료되면 원래 IMS 데이터베이스 데이터 세트가 재구성된 섀도 IMS 데이터베이스 데이터 세트로 스왑됩니다. IMS DBRC는 REORG 데이터베이스 상태와 함께 알림을 받습니다. IMS DBD 데이터베이스 정의가 변경되면 IMS Online Reorganization Facility가 ACBGEN을 수행합니다. 마지막으로 도구에서 /START 명령을 사용하여 IMS 데이터베이스를 내부적으로 재시작하고 인계 단계를 완료합니다.
완료 단계에서 최종 보고서가 생성되고 섀도 IMS 데이터베이스 데이터 세트가 삭제됩니다.
성공을 지원하는 전문가 리소스
연중무휴 가용성을 지원하기 위한 온라인 데이터베이스 재구성과 전체 기능 IMS 데이터베이스 및 HALDB 관리를 지원합니다.