IMS Online Reorganization Facility for z/OS

IBM IMS Online Reorganization Facility for z/OS는 사용자 정의 정책에 대한 공간 관리 조건을 분석 및 평가하여 임계값 초과 여부를 판단합니다. 이 시스템은 문제가 IMS 애플리케이션에 부정적인 영향을 미치기 전에 문제를 감지합니다. 온라인 데이터베이스 재구성 기간을 미리 정의하여 원하는 시점에 온라인 데이터베이스를 재구성할 수 있으므로 DBA 리소스와 CPU 시간을 절약하고 데이터베이스 가용성을 높일 수 있습니다.