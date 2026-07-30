IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMS Library Integrity Utilities는 주요 라이브러리 간 IMS DBD(데이터베이스) 및 PSB(애플리케이션) 리소스의 일관성을 보장합니다.

이 툴은 데이터베이스 관계와 정의가 DBD와 PSB 생성 시 올바르게 존재하도록 보장합니다. 이는 IMS ACB 라이브러리의 일관성을 유지하고 문제를 방지하기 위한 특수 기능을 제공합니다. 모든 ACB 멤버가 동일한 IMS 버전과 릴리스 수준에서 생성되었는지 검증합니다. 또한 IMS DBD 및 PSB 제어 블록을 사용하여 IMS ACB를 생성할 수도 있습니다.