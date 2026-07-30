IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMS 데이터베이스 및 프로그램 정의의 검증, 비교, 매핑, 복구, 보고 및 재생성
IMS 데이터베이스의 무결성 및 일관성 보장
IMS Library Integrity Utilities for z/OS는 IMS 라이브러리를 검증, 비교, 매핑, 복구, 보고 및 재생성하여 ACB, DBD, PSB 및 MFS의 무결성을 보장합니다. 제어 블록을 매핑 및 비교하고 소스를 재생성하며 관계를 시각화할 수 있는 GUI를 제공합니다.
데이터베이스 및 애플리케이션 일관성 보호
IMS 데이터베이스를 하나의 데이터베이스 정의 세트로 로드한 후 다른 데이터베이스 정의 세트로 액세스하면 문제가 발생할 수 있으며 데이터 무결성 문제를 초래할 수 있습니다. IMS Library Integrity Utilities for z/OS 툴은 이러한 문제가 IMS 프로덕션 데이터베이스에서 심각한 데이터 무결성 문제를 일으키기 전에 이를 탐지할 수 있습니다. 해당 툴은 IMS 제어 블록을 검증하여 IMS 배치 및 온라인 애플리케이션에서 발생할 수 있는 문제를 예방합니다. 데이터베이스 권한 부여 과정에서 IMS 제어 블록을 검증합니다.
IMS Library Integrity Utilities는 주요 라이브러리 간 IMS DBD(데이터베이스) 및 PSB(애플리케이션) 리소스의 일관성을 보장합니다.
이 툴은 데이터베이스 관계와 정의가 DBD와 PSB 생성 시 올바르게 존재하도록 보장합니다. 이는 IMS ACB 라이브러리의 일관성을 유지하고 문제를 방지하기 위한 특수 기능을 제공합니다. 모든 ACB 멤버가 동일한 IMS 버전과 릴리스 수준에서 생성되었는지 검증합니다. 또한 IMS DBD 및 PSB 제어 블록을 사용하여 IMS ACB를 생성할 수도 있습니다.
IMS Library Integrity Utilities는 IMS DBD, PSB, MFS 및 ACB 제어 블록을 원래의 소스 제어문으로 다시 변환할 수 있습니다. 이 기능은 원본 소스 라이브러리를 더 이상 찾을 수 없지만 정의를 변경해야 하는 경우에 유용합니다. 또한 동일하거나 서로 다른 IMS MFS 라이브러리에 있는 IMS Message Format Service(MFS) 터미널 화면 정의를 비교할 수 있습니다.
IMS Library Integrity Utilities는 IMS 데이터베이스 관리자가 IMS DBD, PSB, ACB 및 MFS 라이브러리, IMS DBRC RECON 데이터 세트 및 IMS Catalog를 관리할 수 있도록 다양한 보고서를 생성합니다. 보고서에는 IMS DBD, PSB 및 ACB 정의의 상세한 매핑 정보와 여러 데이터베이스 및 애플리케이션 라이브러리 간 비교 결과를 보여주는 매트릭스 보고서가 포함됩니다. 또한 IMS DBD, PSB 및 ACB 라이브러리 데이터 세트의 내용을 요약한 보고서도 제공합니다.
IMS Library Integrity Utilities DBD/PSB Viewer 확장이 IMS Administration Foundation for z/OS와 함께 설치되어 있으면 사용자는 IMS 데이터베이스와 애플리케이션 구조를 그래픽으로 확인할 수 있습니다. IMS DBD 및 PSB 소스는 물론 IMS DBD와 논리 DBD 간의 관계, 그리고 DBD와 PSB 간의 관계도 확인할 수 있습니다.
IMS 무결성 유지를 위한 핵심 기능
IMS Library Integrity Utilities for z/OS는 IMS Tools 솔루션 팩의 일부로, 라이브러리 일관성을 유지하면서 관리자가 운영을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 정의를 검증하고, 불일치를 방지하며, 차이점을 식별하고, 제어 정보를 재생성하여 정확성과 복구 가능성을 유지함으로써 위험을 줄이고 대규모 환경에서도 안정적인 운영을 지원합니다.
실행이 시작되기 전에 잘못된 DBD 사용과 같은 불일치를 탐지합니다. 이를 통해 손상으로 이어질 수 있는 구조적 불일치를 방지하고 보다 안정적인 IMS 데이터베이스 운영을 지원합니다.
워크로드가 실행되기 전에 필요한 IMS 서브시스템 정의가 구성되어 있으며 액세스 가능한지 확인합니다. 이를 통해 누락되거나 불완전한 구성 요소로 인해 발생할 수 있는 런타임 문제를 예방할 수 있습니다.
관련 라이브러리 전반의 멤버를 비교하여 차이점을 식별합니다. 이를 통해 환경 간 일관성을 유지하고 구성 드리프트를 줄이며 일관된 데이터베이스 관리 방식을 지원할 수 있습니다.
필수 소스 제어문을 복원하고 손실되거나 손상된 라이브러리 멤버를 다시 생성합니다. 이를 통해 복구 작업을 가속화하고 데이터베이스 무결성 유지에 필요한 정보를 보존할 수 있습니다.
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