IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS를 사용하면 IMS를 재시작하지 않고도 IMS 시스템 생성 리소스 정의를 업데이트할 수 있습니다. 사용자는 리소스 업데이트 항목의 목록을 작성한 후 가동 중단, 진행 중인 작업 관련 문제나 온라인 변경 명령을 유발하지 않고도 이러한 항목을 설치할 수 있습니다. 리소스 업데이트는 단일 IMS 시스템이나 여러 시스템에 동시에 설치할 수 있습니다. 따라서 리소스 정의가 IMSPlex의 다른 구성원과 동기화 상태를 유지하며, 모든 IMS 시스템에 업데이트가 동시에 설치됩니다. 가동 중단 상태이며 재시작 시 변경 사항을 반영해야 하는 시스템도 마찬가지입니다.