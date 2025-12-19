IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

IMS 시스템 생성 환경 및 애플리케이션 리소스를 보다 쉽게 변경할 수 있습니다
IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS를 사용하면 IMS를 재시작하지 않고도 IMS 시스템 생성 리소스 정의를 업데이트할 수 있습니다. 사용자는 리소스 업데이트 항목의 목록을 작성한 후 가동 중단, 진행 중인 작업 관련 문제나 온라인 변경 명령을 유발하지 않고도 이러한 항목을 설치할 수 있습니다. 리소스 업데이트는 단일 IMS 시스템이나 여러 시스템에 동시에 설치할 수 있습니다. 따라서 리소스 정의가 IMSPlex의 다른 구성원과 동기화 상태를 유지하며, 모든 IMS 시스템에 업데이트가 동시에 설치됩니다. 가동 중단 상태이며 재시작 시 변경 사항을 반영해야 하는 시스템도 마찬가지입니다.
Fast Generation(SYSGEN), Merge Clone과 SYSGEN Compare를 이용해 sysgen 환경을 관리하세요.
애플리케이션 리소스 변경(트랜잭션, 프로그램, 데이터베이스 및 경로 코드)을 위한 IMS 시스템 생성 프로세스를 단일 단계 배치 작업을 이용하거나 온라인에서 수행하여 CPU 시간 사용을 줄이세요.
AGN, Transaction Command 권한 부여 및 터미널 보안을 포함한 IMS SMU 보안을 변경하세요.
리소스 변경을 여러 IMS 시스템에 동시에 설치하여 ImsPlex 전체에서 일관성을 보장하세요.