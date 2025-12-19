IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

IMS 시스템 생성 환경 및 애플리케이션 리소스를 보다 쉽게 변경할 수 있습니다

데이터 시트 읽기
제어 센터에서 아이콘을 작업 중인 남녀의 일러스트

개요

IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS를 사용하면 IMS를 재시작하지 않고도 IMS 시스템 생성 리소스 정의를 업데이트할 수 있습니다. 사용자는 리소스 업데이트 항목의 목록을 작성한 후 가동 중단, 진행 중인 작업 관련 문제나 온라인 변경 명령을 유발하지 않고도 이러한 항목을 설치할 수 있습니다. 리소스 업데이트는 단일 IMS 시스템이나 여러 시스템에 동시에 설치할 수 있습니다. 따라서 리소스 정의가 IMSPlex의 다른 구성원과 동기화 상태를 유지하며, 모든 IMS 시스템에 업데이트가 동시에 설치됩니다. 가동 중단 상태이며 재시작 시 변경 사항을 반영해야 하는 시스템도 마찬가지입니다.

 IMS High Performance System Generation Tools는 어떤 작업을 수행하나요?
작업 공간에 다양한 도구 제공

Fast Generation(SYSGEN), Merge Clone과 SYSGEN Compare를 이용해 sysgen 환경을 관리하세요.
효율적인 변경

애플리케이션 리소스 변경(트랜잭션, 프로그램, 데이터베이스 및 경로 코드)을 위한 IMS 시스템 생성 프로세스를 단일 단계 배치 작업을 이용하거나 온라인에서 수행하여 CPU 시간 사용을 줄이세요.
IMSplex sysgen 구성 생성

AGN, Transaction Command 권한 부여 및 터미널 보안을 포함한 IMS SMU 보안을 변경하세요.
동기화된 다중 시스템 업데이트

리소스 변경을 여러 IMS 시스템에 동시에 설치하여 ImsPlex 전체에서 일관성을 보장하세요.

관련 제품

노트북에서 구조화된 제어판 인터페이스에 연결된 보안 및 클라우드 아이콘을 작업 중인 여성의 일러스트
IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
IMS 트랜잭션 관리자 환경을 효과적으로 모니터링하고 관리하는 데 필요한 툴을 확보하십시오.
노트북에서 구조화된 제어판 인터페이스에 연결된 보안 및 클라우드 아이콘을 작업 중인 남성의 일러스트
IMS Tools
온디맨드 애플리케이션별 데이터베이스 및 트랜잭션 관리 툴을 사용하여 IMS 시스템의 성능을 향상하세요.
방패, 자물쇠, 기어 등 다양한 아이콘과 기호가 있는 흐름도
z/OS용 IMS 데이터베이스 솔루션 팩
온라인 데이터베이스 재구성을 수행하여 24시간 상시 가용성을 지원하고, 모든 기능을 갖춘 IMS 데이터베이스 및 HALDB를 관리할 수 있습니다.
플랫폼에 서서 스타일러스로 큰 화면에 글을 쓰는 남성의 일러스트입니다.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
여러 데이터 세트와 빠른 경로 영역의 동시 백업 및 복구를 위한 통합 솔루션을 제공하는 소프트웨어 제품군을 사용하세요.

리소스

IBM 문서
제품을 유지 관리하고 사용하는 방법을 알아보세요.
IMS Tools 솔루션 팩 자주 하는 질문
IMS Tools 솔루션 팩을 최적으로 설정하기 위한 답변을 찾아보고 힌트와 팁을 알아보세요.
IMS 도구 제품 설명서
IMS Tools 제품 간행물, 프로그램 디렉터리 및 기타 관련 기술 콘텐츠를 PDF 형식으로 제공합니다.
IMS Tools 동영상 재생 목록
이 동영상 목록에는 IBM IMS와 관련 제품, 기술의 데모와 웹캐스트가 있습니다.
다음 단계 안내
데이터 시트 읽기
다른 탐색 방법 IBM 문서 IBM 개발자 커뮤니티 새로운 기능 지원