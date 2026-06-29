IBM® IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS는 논리적 관계에 관련된 IMS 데이터베이스의 접두사를 단일 작업 단계로 해결하고 업데이트합니다. 이 기능은 데이터베이스에 대해 정의된 논리적 관계 포인터를 해결하기 위한 데이터 세트를 생성합니다. 그런 다음 접두사 업데이트 기능은 데이터베이스 로드, 재구성 또는 둘 다로 인해 접두사 정보가 영향을 받은 각 세그먼트의 접두사를 업데이트합니다.
이 도구는 접두사 해석과 업데이트 작업을 단순화하여 데이터베이스 관리를 향상시킵니다. 논리적 관계 포인터를 신속하게 해결하는 동시에 리소스 소비를 줄여 재구성 경과 시간과 CPU 시간을 줄입니다.
포인터 관계가 해결되고 논리적으로 관련된 데이터베이스를 로드하거나 재구성한 후 프로덕션 환경에서 사용할 준비가 되었는지 확인합니다.
접두사 확인 및 업데이트 기능을 단일 작업 단계로 결합합니다.
HPPRPIPE 데이터 전송 서비스를 사용하면 중간 작업 데이터 세트가 필요하지 않고 경과 시간과 리소스 소비를 줄일 수 있습니다.
중간 작업 데이터 세트인 DFSURWF2 및 DFSURWF3을 제거하여 테이프 처리량과 스토리지 할당량을 줄입니다.
접두사 확인 및 접두사 업데이트와 관련된 경우가 많은 I/O, 테이프 처리 및 DASD 요구 사항을 줄이거나 피할 수 있습니다.
작동 방식- IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS는 IMS 데이터베이스 논리적 관계와 관련된 IMS 데이터베이스 접두사를 분석하고 업데이트합니다. 이 도구는 IMS 접두사 확인 및 IMS 접두사 업데이트의 두 단계로 이 작업을 수행합니다. IMS 접두사 확인은 즉시 데이터 세트를 생성하여 IMS 데이터베이스에 대해 정의된 논리적 관계 포인터를 확인합니다.
IMS Index Builder와 통합 - IMS HP Prefix Resolution은 IMS Index Builder와 통합되어 보조 인덱스 포인터도 해결합니다. IMS HP Prefix Resolution은 여러 특수 작업 파일을 사용하여 I/O를 제거하고 데이터 세트 할당을 줄여 IMS 데이터베이스 접두사 확인의 성능을 개선합니다. 또한 수행된 활동을 보여주는 보고서도 생성합니다. 이러한 보고서는 IMS Tools 지식베이스 저장소에 저장됩니다. IMS Index Builder 방문하기
IMS 접두사 업데이트 - IMS 접두사 업데이트는 데이터베이스 로드, 데이터베이스 재구성 또는 둘 다의 영향을 받는 IMS 데이터베이스 접두사를 업데이트합니다. 독립형 단계로 실행하거나 IMS HP Prefix Resolution과 함께 실행할 수 있습니다. IMS 접두사 업데이트의 성능을 향상시키는 특수 버퍼 핸들러도 있습니다. IMS 데이터베이스가 데이터베이스 복구 제어(DBRC)에 등록된 경우 IMS 접두사 업데이트 단계에서는 IMS 데이터베이스 접두사가 업데이트되었음을 알리는 DBRC 재구성 통지를 발행합니다.
운영에 도움이 되는 이유- IMS HP Prefix Resolution을 사용하면 작업 단계를 간소화하고 특정 리소스의 사용을 제거하여 이러한 작업을 훨씬 더 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다. 이러한 고급 기능을 갖춘 IMS HP Prefix Resolution은 데이터베이스 관리자(DBA)의 작업을 용이하게 하고 속도를 높이며 시스템 및 인적 자원의 가용성을 향상시킵니다.