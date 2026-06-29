IBM® IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS는 논리적 관계에 관련된 IMS 데이터베이스의 접두사를 단일 작업 단계로 해결하고 업데이트합니다. 이 기능은 데이터베이스에 대해 정의된 논리적 관계 포인터를 해결하기 위한 데이터 세트를 생성합니다. 그런 다음 접두사 업데이트 기능은 데이터베이스 로드, 재구성 또는 둘 다로 인해 접두사 정보가 영향을 받은 각 세그먼트의 접두사를 업데이트합니다.

이 도구는 접두사 해석과 업데이트 작업을 단순화하여 데이터베이스 관리를 향상시킵니다. 논리적 관계 포인터를 신속하게 해결하는 동시에 리소스 소비를 줄여 재구성 경과 시간과 CPU 시간을 줄입니다.