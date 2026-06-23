IMS HP Load는 데이터베이스를 위한 성능 재로드 처리를 제공합니다. 이 유틸리티는 IMS HD 재구성 재로드 유틸리티(DFSURGL0)의 성능을 대체합니다. IMS HP Load 유틸리티는 다양한 데이터베이스 조직을 지원합니다. IMS 표준 IMS HD 재구성 재로드 유틸리티에서 생성한 데이터 세트와 호환되는 HALDB의 간접 목록 데이터 세트(ILDS)를 생성합니다. 또한 유틸리티는 공간 사용 및 세그먼트 포인터에 대한 통계가 포함된 보고서를 제공합니다.