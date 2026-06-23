온라인 상태를 유지하면서 IMS 데이터베이스를 재구성합니다
IMS High Performance Load for z/OS는 특정 애플리케이션의 CPU 및 런타임과 IMS 데이터베이스의 로드를 줄입니다. 데이터베이스 성능을 분석하고 공간 사용 및 세그먼트 포인터에 대한 통계가 포함된 보고서를 준비합니다. IMS 표준 IMS HD Reorganization Reload 유틸리티에서 생성한 것과 호환되는 고가용성 대규모 데이터베이스(HALDB)의 간접 목록 데이터 세트(ILDS)를 생성합니다.
높은 성능 달성
IMS High Performance Load for z/OS는 기본 매개변수 설정에 따라 고성능 처리를 제공하도록 설계되었습니다. 각 재구성 작업에서 최적화된 성능을 얻을 수 있습니다. IMS HP Load 유틸리티, 재로드를 위한 물리적 시퀀스 정렬 유틸리티 및 비트맵 재설정 유틸리티로 구성되어 있습니다. 또한 로드 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Load API)도 제공합니다.
IMS HP Load는 전체 기능 데이터베이스 및 HALDB에 대한 데이터베이스 데이터 세트를 동적으로 할당할 수 있으므로 데이터베이스 데이터 세트에 대한 DD 문을 작성하지 않아도 됩니다.
DFSURWF 데이터 세트와 같이 IMS HP Load에서 생성한 데이터는 IMS 표준 유틸리티와 호환됩니다.
IMS HP Load는 재로드 전에 HALDB 파티션 데이터 세트 초기화가 필요하지 않습니다. 재로드 중에 어떤 세그먼트로도 채워지지 않은 파티션의 경우, IMS HP Load는 파티션 데이터 세트를 초기화합니다.
IMS HP Load는 여러 개의 유연한 입력 및 압축 파일 형식에서 주요 통계 데이터를 수집하여 데이터베이스 튜닝 및 공간 분석을 간소화합니다.
IMS HP Load는 1) HDAM(계층적 직접 접근 방식), 2) HIDAM(계층적 인덱스 직접 접근 방식), 3) HISAM(계층적 인덱스 순차 접근 방식), 4) SHISAM(단순 계층적 인덱스 순차 접근 방식), 5) PHDAM(분할된 계층적 직접 접근 방식) 및 6) PHIDAM(분할된 계층적 인덱스 직접 접근 방식) 데이터베이스 구성에 대한 고성능 재구성 재로드 절차 세트를 제공합니다.
IMS HP Load는 데이터베이스를 위한 성능 재로드 처리를 제공합니다. 이 유틸리티는 IMS HD 재구성 재로드 유틸리티(DFSURGL0)의 성능을 대체합니다. IMS HP Load 유틸리티는 다양한 데이터베이스 조직을 지원합니다. IMS 표준 IMS HD 재구성 재로드 유틸리티에서 생성한 데이터 세트와 호환되는 HALDB의 간접 목록 데이터 세트(ILDS)를 생성합니다. 또한 유틸리티는 공간 사용 및 세그먼트 포인터에 대한 통계가 포함된 보고서를 제공합니다.
IMS HP Load는 Load 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Load API)를 제공합니다. Load API를 사용하면 IMS DL/I보다 훨씬 빠르게 초기 로드 프로세스를 실행할 수 있습니다.
이 유틸리티는 HDAM 데이터베이스용으로 생성된 언로드된 데이터베이스 데이터 세트를 정렬하여 데이터베이스를 다시 로드하는 데 필요한 경과 시간을 줄입니다. 또한 HDAM, PHDAM, HIDAM, PHIDAM, HISAM 또는 SHISAM 데이터베이스에 대해 언로드된 데이터베이스 데이터 세트를 정렬합니다. 이 유틸리티는 무작위 매개변수의 조정 분석에 사용할 수 있는 보고서도 제공합니다.
비트맵 재설정 유틸리티를 사용하면 HDAM, HIDAM, PHDAM 또는 PHIDAM 데이터베이스의 비트맵을 조정하여 데이터베이스 블록을 더 조밀하게 배치할 수 있습니다.
성공을 지원하는 전문가 리소스
연중무휴 가용성을 지원하기 위한 온라인 데이터베이스 재구성과 전체 기능 IMS 데이터베이스 및 HALDB 관리를 지원합니다.