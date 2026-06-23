IMS High Performance Image Copy for z/OS

빠른 속도의 백업 및 복구 데이터베이스 리소스를 생성합니다
고속 데이터베이스 복사 및 복구 기능
IBM® IMS High Performance Image Copy for z/OS는 데이터베이스 데이터 세트의 신속한 백업 및 복구를 위한 고속 데이터베이스 복사 및 복구 기능을 제공합니다. IMS 이미지 복사본을 생성하는 데 일반적으로 필요한 오류가 발생하기 쉬운 수동 작업을 자동화합니다. 이미지 복사본의 빠른 촬영과 재시작 방법을 지원하여 데이터베이스 백업 및 복구 시간을 단축할 수 있도록 도와줍니다.
IMS High Performance Image Copy는 데이터베이스 데이터 세트의 사용할 수 없는 시간을 줄여줍니다. 자동화된 운영 기능은 배치 이미지 사본을 만들기 전에 데이터베이스를 오프라인 상태로 만들고 프로세스 후에 다시 시작합니다.
기능
IMS HP Image Copy는 둘 이상의 데이터베이스 데이터 세트에 대한 이미지 사본을 생성하여 실행 시간을 단축합니다. 또한 이미지 복사 및 복구 중에 데이터베이스를 사용할 수 없는 시간도 줄어듭니다.
IMS HP Image Copy는 명명 템플릿을 사용하여 출력 이미지 사본 데이터 세트를 제어하기 위한 수동 작업을 줄입니다. IMS Tools Online System Interface를 통해 수동 데이터베이스 중지/시작을 최소화합니다.
IMS HP Image Copy는 이미지 복사 기능의 출력을 스태킹함으로써 사용되는 테이프 볼륨 수를 줄이고 운영 비용을 절감합니다.
IMS HP Image Copy는 중앙에서 관리되는 저장소에 보고서를 저장합니다. 데이터베이스 통계를 수집하고 다른 IMS 도구 또는 제품과 함께 사용할 수 있도록 중앙 저장소에 저장합니다.
사용 사례
IBM IMS High Performance (HP) Image Copy for z/OS는 IMS 데이터베이스 복구와 관련된 주요 리소스 중 하나인 이미지 사본을 생성합니다. 다양한 유형의 이미지 복사와 IBM 및 비 IBM 고속 복제 스토리지 처리 솔루션을 모두 지원합니다. 이 시스템은 IMS 명령 프로세서와 연동하여 IMS 데이터베이스를 중지하고 다시 시작할 필요성을 없애줍니다. IMS HP Image Copy는 IMS 데이터베이스의 이미지 복사 외에도 IMS 데이터베이스 데이터 세트의 복사본을 만들 수 있도록 지원합니다.
IMS HP Image Copy는 "일괄" 이미지 복사본 또는 "동시" 이미지 복사본을 만들 수 있습니다. /DBR 또는 /DBD 명령을 사용하여 IMS 데이터베이스를 오프라인 상태로 전환하거나, IMS DB QUIESCE 명령을 사용하여 온라인 상태를 유지할 때 일괄 이미지 복사본이 생성됩니다. IMS 데이터베이스를 업데이트할 수 있는 동안 동시 이미지 복사본이 생성됩니다. 동시 이미지 복사본의 경우 이미지 복사본이 생성된 기간 동안 업데이트가 발생했을 수 있으므로 복구를 위해 IMS 아카이브 로그 데이터 세트가 필요합니다.
IMS HP Image Copy는 IBM, EMC 및 Hitachi의 빠른 복제 스토리지 프로세서를 지원합니다. 이 툴은 IBM과 함께 IBM® FlashCopy를 실행합니다. EMC의 경우 툴은 EMC TimeFinder 지원을 사용합니다. Hitachi를 사용하면 이 도구는 Hitachi Emulation 소프트웨어에서 제공하는 FlashCopy 지원을 시작합니다. 이러한 스토리지 프로세서를 사용하면 스토리지 프로세서 수준에서 데이터 복제를 관리하여 이미지 복제본을 빠르게 생성할 수 있습니다.
IMS HP Image Copy는 이미지 복사 처리 중에 프로세스 요약 보고서를 생성합니다. 이러한 보고서는 생성된 이미지 사본에 대한 기록을 유지하며 모든 보고서는 중앙 집중식 보기 및 기록 분석을 위해 IMS Tool Knowledge Base(ITKB) 리포지토리에 저장됩니다.
IMS HP Image Copy를 사용하면 단일 실행으로 동일한 IMS 데이터베이스의 여러 이미지 복사본을 생성하고 관리할 수 있습니다. 이 복사본들은 디스크나 테이프와 같은 다양한 매체나 위치로 보내져 다양한 복구, 테스트, 재해 복구 전략을 지원할 수 있습니다. 이 솔루션은 SMS 및 사이트별 표준과 통합되어 이미지 복사본의 일관된 명명, 보존, 분류를 보장하여, 조직이 복원력을 향상시키고 백업 관리 및 준수 요구사항을 단순화하는 데 도움을 줍니다.
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