IMS High Performance Image Copy for z/OS

IBM® IMS High Performance Image Copy for z/OS는 데이터베이스 데이터 세트의 신속한 백업 및 복구를 위한 고속 데이터베이스 복사 및 복구 기능을 제공합니다. IMS 이미지 복사본을 생성하는 데 일반적으로 필요한 오류가 발생하기 쉬운 수동 작업을 자동화합니다. 이미지 복사본의 빠른 촬영과 재시작 방법을 지원하여 데이터베이스 백업 및 복구 시간을 단축할 수 있도록 도와줍니다.

IMS High Performance Image Copy는 데이터베이스 데이터 세트의 사용할 수 없는 시간을 줄여줍니다. 자동화된 운영 기능은 배치 이미지 사본을 만들기 전에 데이터베이스를 오프라인 상태로 만들고 프로세스 후에 다시 시작합니다.