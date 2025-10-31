IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

통합, 파티셔닝 및 튜닝을 위한 도구를 사용하여 IMS HALDB를 관리하세요.
IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS는 기존 IMS Full Function 데이터베이스를 IMS HALDB 데이터베이스로 변환할 수 있도록 지원합니다. IMS 데이터베이스 관리자(DBA)는 파티션 설정에 대한 변경 사항을 시뮬레이션하여 구현 전에 검증할 수 있습니다. 또한 DBA에 HALDB 데이터베이스를 유지보수하고 조정할 수 있는 기능을 제공합니다.
IMS HALDB Toolkit은 데이터베이스 파티션의 증가 또는 축소를 수용하기 위한 파티션 통합 및 파티션 분할을 지원합니다. IMS HALDB Toolkit은 다른 IMS High Performance 도구와 완전히 통합되어 IMS HALDB 데이터베이스 관리에 특별한 능력을 제공합니다.
IMS HALDB Toolkit for z/OS는 IMS 전체 기능 데이터베이스를 한 번에 IMS 고가용성 대규모 데이터베이스로 변환합니다.
IMS HALDB Toolkit for z/OS는 파티션 설정을 검증하기 위한 파티션 통합 및 분할을 제공합니다.
IMS HALDB Toolkit for z/OS는 IMS HALDB 유지보수 절차를 관리하여 IMS HALDB 성능 및 유지보수 가능성을 최적화합니다.
IMS HALDB Toolkit은 IMS DBRC를 처리하기 위한 특수 기능을 제공합니다.
IMS High Availability Large Database Toolkit(HALDB) for z/OS는 애플리케이션 지원 작업을 수행하는 데 필요한 시간을 단축하고 기술을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 툴킷은 IMS HALDB 유지보수, 모델링 및 분석 기능을 제공합니다. 또한 연중무휴 24시간 데이터 가용성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 툴킷의 애플리케이션 기능을 사용하면 애플리케이션이 HALDB 환경을 더 잘 활용할 수 있습니다. 또한 시스템 유틸리티가 HALDB 서비스 가능성을 개선하는 데 도움을 주는 기능을 제공합니다.