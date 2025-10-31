IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS는 기존 IMS Full Function 데이터베이스를 IMS HALDB 데이터베이스로 변환할 수 있도록 지원합니다. IMS 데이터베이스 관리자(DBA)는 파티션 설정에 대한 변경 사항을 시뮬레이션하여 구현 전에 검증할 수 있습니다. 또한 DBA에 HALDB 데이터베이스를 유지보수하고 조정할 수 있는 기능을 제공합니다.

IMS HALDB Toolkit은 데이터베이스 파티션의 증가 또는 축소를 수용하기 위한 파티션 통합 및 파티션 분할을 지원합니다. IMS HALDB Toolkit은 다른 IMS High Performance 도구와 완전히 통합되어 IMS HALDB 데이터베이스 관리에 특별한 능력을 제공합니다.