IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

통합, 파티셔닝 및 튜닝을 위한 도구를 사용하여 IMS HALDB를 관리하세요.

개요

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS는 기존 IMS Full Function 데이터베이스를 IMS HALDB 데이터베이스로 변환할 수 있도록 지원합니다. IMS 데이터베이스 관리자(DBA)는 파티션 설정에 대한 변경 사항을 시뮬레이션하여 구현 전에 검증할 수 있습니다. 또한 DBA에 HALDB 데이터베이스를 유지보수하고 조정할 수 있는 기능을 제공합니다.

IMS HALDB Toolkit은 데이터베이스 파티션의 증가 또는 축소를 수용하기 위한 파티션 통합 및 파티션 분할을 지원합니다. IMS HALDB Toolkit은 다른 IMS High Performance 도구와 완전히 통합되어 IMS HALDB 데이터베이스 관리에 특별한 능력을 제공합니다.
데이터베이스를 쉽게 변환

IMS HALDB Toolkit for z/OS는 IMS 전체 기능 데이터베이스를 한 번에 IMS 고가용성 대규모 데이터베이스로 변환합니다.
IMS HALDB 변환 및 변경 시뮬레이션

IMS HALDB Toolkit for z/OS는 파티션 설정을 검증하기 위한 파티션 통합 및 분할을 제공합니다.
절차 관리

IMS HALDB Toolkit for z/OS는 IMS HALDB 유지보수 절차를 관리하여 IMS HALDB 성능 및 유지보수 가능성을 최적화합니다.
IMS 데이터베이스 복구 제어(DBRC) 처리

IMS HALDB Toolkit은 IMS DBRC를 처리하기 위한 특수 기능을 제공합니다. 

기능

IMS High Availability Large Database Toolkit(HALDB) for z/OS는 애플리케이션 지원 작업을 수행하는 데 필요한 시간을 단축하고 기술을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 툴킷은 IMS HALDB 유지보수, 모델링 및 분석 기능을 제공합니다. 또한 연중무휴 24시간 데이터 가용성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 툴킷의 애플리케이션 기능을 사용하면 애플리케이션이 HALDB 환경을 더 잘 활용할 수 있습니다. 또한 시스템 유틸리티가 HALDB 서비스 가능성을 개선하는 데 도움을 주는 기능을 제공합니다.
IMS HALDB 데이터베이스로 변환

IMS HALDB Toolkit은 IMS Full Function 데이터베이스를 IMS HALDB 데이터베이스로 마이그레이션할 수 있습니다. 먼저, 변환을 시뮬레이션할 수 있습니다. 현재 IMS Full Function 데이터베이스에 적합한 IMS HALDB 파티션 설정을 판별합니다. 그런 다음 IMS Full Function 데이터베이스에서 IMS HALDB 데이터베이스로 실제 변환을 수행할 수 있습니다. 이 절차는 단일 배치 단계로 수행됩니다. 이 프로세스에 필요한 모든 하위 단계를 생성하는 ISPF 인터페이스가 있습니다.
IMS HALDB 데이터베이스 유지보수

IMS HALDB Toolkit을 사용하면 IMS DBA가 데이터가 증가하거나 축소되는 징후를 보이는 파티션을 통합하거나 분할할 수 있습니다. IMS DBA가 IMS HALDB 데이터베이스를 변경하기 전에 재파티션을 시뮬레이션하여 새 파티션 설정이 올바른지 확인할 수 있습니다. 그런 다음 IMS DBA가 특정 임계값을 설정하여 IMS HALDB 데이터베이스에 유지보수가 필요한 시기를 알릴 수 있습니다.
성능 개선

IMS HALDB Toolkit은 IMS HALDB 데이터베이스의 성능을 개선합니다. 예를 들어, IMS HALDB 기본 데이터베이스가 재구성되면 모든 보조 인덱스 포인터를 복구해야 합니다. IMS에서 이 치료 프로세스는 '자가 치료'를 사용하여 수행되며, 이는 인덱스가 처음 사용될 때 수정됨을 의미합니다. 그러나 자가 치료 절차는 피크 시간대에 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 툴킷은 보조 인덱스를 치료하기 위한 오프라인 유틸리티를 제공합니다.
데이터베이스 변환

IMS HALDB Toolkit은 사용자가 파티션 분할한 IMS 데이터베이스를 IMS HALDB 데이터베이스로 변환하는 데 도움이 될 수 있습니다. 키 범위가 다른 동일한 데이터베이스가 여러 개 있는 경우, 툴킷은 데이터베이스를 IMS HALDB 데이터베이스로 변환하고 데이터를 단일 IMS HALDB 데이터베이스로 병합합니다. 이는 보조 인덱싱이 필요하지만 데이터가 여러 데이터베이스로 산되어 있어 사용이 제한된 사용자에게 도움이 됩니다.
IMS Database Recovery Control(DBRC) 다루기

IMS HALDB Toolkit은 IMS DBRC를 다루기 위한 특수 기능을 제공합니다. 예를 들어, 이 도구를 사용하면 IMS HALDB DBRC 정의를 한 IMS RECON 데이터 세트에서 다른 IMS RECON 데이터 세트로 복제하거나 클론을 만들 수 있습니다. 또한 복제 프로세스 중에 상위 수준의 데이터 세트 규정자 이름을 변경할 수도 있습니다. 또한 이 툴킷을 사용하면 프로덕션 IMS HALDB 데이터베이스 세트를 한 IMS 시스템에서 다른 IMS 시스템으로 할당하고 복사할 수 있습니다.
