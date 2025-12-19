IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

IBM® IMS™ Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS®를 이용하면, VTAM® 터미널은 IMS 시스템 정의 프로세스 중에 정의되지 않았더라도 IMS Transactional Manager(IMS TM)에 로그인할 수 있습니다. IMS ETO Support를 이용하지 않는 경우, IMS TM에 정의된 터미널을 추가, 삭제 또는 변경하려면 온라인 시스템을 종료해 변경 사항을 통합해야 합니다.

IMS ETO Support는 모든 IMS ETO 설정을 관리하고, 특정 사용자와 터미널에 맞는 글로벌 옵션 설정 및 재정의 옵션을 제공합니다. 예를 들어 전체 사용자 커뮤니티에 대한 글로벌 옵션을 설정하거나, 특정 터미널 또는 사용자 ID에 대한 옵션을 재정의할 수 있습니다.