IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

IMS ETO 환경을 원활하게 관리하세요
IBM® IMS™ Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS®를 이용하면, VTAM® 터미널은 IMS 시스템 정의 프로세스 중에 정의되지 않았더라도 IMS Transactional Manager(IMS TM)에 로그인할 수 있습니다. IMS ETO Support를 이용하지 않는 경우, IMS TM에 정의된 터미널을 추가, 삭제 또는 변경하려면 온라인 시스템을 종료해 변경 사항을 통합해야 합니다.
IMS ETO Support는 모든 IMS ETO 설정을 관리하고, 특정 사용자와 터미널에 맞는 글로벌 옵션 설정 및 재정의 옵션을 제공합니다. 예를 들어 전체 사용자 커뮤니티에 대한 글로벌 옵션을 설정하거나, 특정 터미널 또는 사용자 ID에 대한 옵션을 재정의할 수 있습니다.
VTAM 터미널 관리와 관련된 예정된 가동 중단 시간을 줄이면서도 사용자가 네트워크 내 모든 VTAM 터미널에서 IMS 세션을 시작할 수 있게 하게 때문에, 시스템에 더 빠르고 유연하게 액세스할 수 있습니다.
출력 메시지를 터미널이 아닌 사용자와 연결해 IMS 보안을 강화하고, 필요한 매크로 수를 줄여 터미널 네트워크 정의를 단순화해 시스템 설정 시 시간과 스토리지 공간을 절약합니다.
ETO 터미널 및 사용자 구조의 경우 리소스는 필요하기 전까지는 할당되지 않습니다. 그리고 더 이상 필요 없게 되면 리소스는 삭제됩니다.
숙련된 시스템 프로그래머가 적어도 정적 터미널 정의를 유지할 수 있습니다.