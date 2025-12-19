IMS Extended Terminal Option Support for z/OS

IMS ETO 환경을 원활하게 관리하세요

개요

IBM® IMS™ Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS®를 이용하면, VTAM® 터미널은 IMS 시스템 정의 프로세스 중에 정의되지 않았더라도 IMS Transactional Manager(IMS TM)에 로그인할 수 있습니다. IMS ETO Support를 이용하지 않는 경우, IMS TM에 정의된 터미널을 추가, 삭제 또는 변경하려면 온라인 시스템을 종료해 변경 사항을 통합해야 합니다.

IMS ETO Support는 모든 IMS ETO 설정을 관리하고, 특정 사용자와 터미널에 맞는 글로벌 옵션 설정 및 재정의 옵션을 제공합니다. 예를 들어 전체 사용자 커뮤니티에 대한 글로벌 옵션을 설정하거나, 특정 터미널 또는 사용자 ID에 대한 옵션을 재정의할 수 있습니다.
향상된 시스템 가용성 및 사용자 액세스

VTAM 터미널 관리와 관련된 예정된 가동 중단 시간을 줄이면서도 사용자가 네트워크 내 모든 VTAM 터미널에서 IMS 세션을 시작할 수 있게 하게 때문에, 시스템에 더 빠르고 유연하게 액세스할 수 있습니다.
간소화된 구성을 통한 강화된 IMS 보안

출력 메시지를 터미널이 아닌 사용자와 연결해 IMS 보안을 강화하고, 필요한 매크로 수를 줄여 터미널 네트워크 정의를 단순화해 시스템 설정 시 시간과 스토리지 공간을 절약합니다.
체크포인트 및 재시작 시간 최소화

ETO 터미널 및 사용자 구조의 경우 리소스는 필요하기 전까지는 할당되지 않습니다. 그리고 더 이상 필요 없게 되면 리소스는 삭제됩니다.
유지보수 감소

숙련된 시스템 프로그래머가 적어도 정적 터미널 정의를 유지할 수 있습니다.

기능

시스템 관리 간소화

IBM IMS Extended Terminal Option (ETO) Support for z/OS는 IMS ETO 환경 관리를 간소화합니다. 모든 유형의 IMS 터미널을 지원하며, 사용자 로그인 및 로그오프 화면의 사용자 지정과 로그인 중 오류 메시지 표시 기능도 지원합니다. 또한 IMS 로그 레코드를 사용하여 관련 오류 정보를 로깅할 수도 있습니다. IMS ETO Support는 모든 IMS ETO 정의를 추적하며 IMS를 재시작하지 않고도 이러한 정의를 새로 고칠 수 있습니다.
향상된 로그인 및 로그오프

IMS ETO Suport는 ETO 로그인 및 로그오프와 관련한 특정 기능을 제공합니다. 예를 들어 이 제품을 사용하면 각 디바이스 유형(SLU1, SLU2, SLUP 및 ISC)은 ETO 로그인 성공 직후 MFS 테스트 모드에 바로 진입할 수 있습니다. ETO 로그오프 중에 IMS 대화를 정리하고, 터미널 상태를 재설정하고, 기존 메시지의 대기열을 해제하여 이후 ETO 로그인에서 오류 상태를 방지할 수 있습니다.
ETO 사용자 엑시트 생성 및 새로 고침 기능

IMS ETO 기능을 사용하면 여러 사용자 엑시트를 사용하여 터미널과 사용자 정의를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이러한 엑시트는 어셈블리어로 작성해야 하는데, 고객에게는 쉬운 일이 아닙니다. IMS ETO Support를 사용하면 키워드 매개변수화를 이용해 사용자 엑시트를 생성할 수 있으므로, 고객이 어셈블리어로 코딩할 필요가 없습니다. 사용자는 동일한 사용자에 여러 LTERM을 정의하고, 자동 로그오프 값을 설정하고, OTMA 세션에 대한 LTERM 이름을 설정할 수 있습니다.
사용자와 터미널을 위한 고급 보안

IMS ETO Support를 사용하면 고급 보안을 사용하여 키워드 수준에서 IMS 명령을 보호할 수 있습니다. 이 제품은 IBM RACF CIMS 클래스, IMS 명령 권한 부여 사용자 엑시트를 사용하거나 특수한 IMS ETO Support 보안 프로필을 이용해 보안을 강화합니다. 또한 사용자와 터미널 액세스를 하루 중 특정 시간으로 제한할 수도 있습니다.
관련 제품

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
IMS 트랜잭션 관리자 환경을 효과적으로 모니터링하고 관리하는 데 필요한 툴을 확보하십시오.
IMS Tools
온디맨드 애플리케이션별 데이터베이스 및 트랜잭션 관리 툴을 사용하여 IMS 시스템의 성능을 향상하세요.
z/OS용 IMS 데이터베이스 솔루션 팩
온라인 데이터베이스 재구성을 수행하여 24시간 상시 가용성을 지원하고, 모든 기능을 갖춘 IMS 데이터베이스 및 HALDB를 관리할 수 있습니다.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
여러 데이터 세트와 빠른 경로 영역의 동시 백업 및 복구를 위한 통합 솔루션을 제공하는 소프트웨어 제품군을 사용하세요.

리소스

IBM 문서
제품을 유지 관리하고 사용하는 방법을 알아보세요.
IMS Tools 솔루션 팩 자주 하는 질문
IMS Tools 솔루션 팩을 최적으로 설정하기 위한 답변을 찾아보고 힌트와 팁을 알아보세요.
IMS 도구 제품 설명서
IMS Tools 제품 간행물, 프로그램 디렉터리 및 기타 관련 기술 콘텐츠를 PDF 형식으로 제공합니다.
IMS Tools 동영상 재생 목록
이 동영상 목록에는 IBM IMS와 관련 제품, 기술의 데모와 웹캐스트가 있습니다.
