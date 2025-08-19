REXX 프로그램에서 바로 IMS Connect Extensions 서비스에 액세스하세요. 대상 시스템이나 데이터스토어에 대한 라우팅을 자동으로 일시 중단하거나 재개하고, 라우팅 규칙을 변경하고, 활성 저널을 전환하고, 리소스 추적을 시작하고, 정의를 업데이트하거나, 명령을 실행합니다.