워크로드 관리, 운영 분석, 보안, 이벤트 로깅 등
IMS Connect Extensions for z/OS는 IMS Connect의 가용성, 안정성 및 성능을 개선합니다. IMS Connect Extensions를 사용하면 시스템을 더 투명하고, 워크로드를 더 쉽게 관리하며 문제점을 더 쉽게 해결할 수 있습니다.
실시간에 가까운 IMS Connect 트랜잭션 요약 데이터를 분석 엔진에 노출합니다.
IMS Connect Extensions 운영 콘솔을 사용하여 IMS Connect 시스템을 모니터링하고 관리합니다. 워크로드 및 처리 용량의 변화에 대한 대응을 자동화합니다.
IMS Connect에서 IMS Connect TCP/IP 통신 및 ODBM(Open Database Manager)를 지원합니다.
IMS Connect 이벤트 데이터를 기록하여 문제를 분석하고 성능을 최적화합니다.
분석가의 생산성을 높이고 더욱 효율적인 IMS 애플리케이션 성능, 향상된 리소스 활용률, 개선된 시스템 가용성을 제공합니다.
연중무휴 가용성을 지원하기 위한 온라인 데이터베이스 재구성과 전체 기능 IMS 데이터베이스 및 HALDB 관리를 지원합니다.
여러 데이터 세트와 Fast Path 영역의 동시 백업 및 복구를 위한 통합 솔루션인 이 소프트웨어 제품군을 경험해 보세요.
온디맨드 애플리케이션별 데이터베이스 및 트랜잭션 관리 툴을 사용하여 IMS 시스템의 성능을 향상하세요.