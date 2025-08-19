IMS Connect Extensions for z/OS

워크로드 관리, 운영 분석, 보안, 이벤트 로깅 등

작업 부하 관리가 더 쉬워졌습니다

IMS Connect Extensions for z/OS는 IMS Connect의 가용성, 안정성 및 성능을 개선합니다. IMS Connect Extensions를 사용하면 시스템을 더 투명하고, 워크로드를 더 쉽게 관리하며 문제점을 더 쉽게 해결할 수 있습니다.

운영 분석

실시간에 가까운 IMS Connect 트랜잭션 요약 데이터를 분석 엔진에 노출합니다.
Operations Console z/OS Explorer 플러그인

IMS Connect Extensions 운영 콘솔을 사용하여 IMS Connect 시스템을 모니터링하고 관리합니다. 워크로드 및 처리 용량의 변화에 대한 대응을 자동화합니다.
오픈 데이터베이스 연결

IMS Connect에서 IMS Connect TCP/IP 통신 및 ODBM(Open Database Manager)를 지원합니다.
간소화된 문제 분석 및 고급 워크로드 라우팅

IMS Connect 이벤트 데이터를 기록하여 문제를 분석하고 성능을 최적화합니다.

기능

IMS Connect와 통합

IMS Connect Extensions for z/OS는 IMS Connect를 사용해 IMS에 대한 TCP/IP 액세스의 관리 용이성을 향상시킵니다. IMS Connect와 함께 실행되는 컴포넌트, IMS Connect 활동을 기록하는 저널 데이터 세트, IMS Connect 시스템과 IMS Connect Extensions 기능을 관리하기 위한 ISPF, z/OS Explorer 및 REXX 인터페이스로 구성되어 있습니다.
고급 워크로드 라우팅 지원

IMS Connect Extension 규칙 기반 라우팅을 사용하여 워크로드 및 처리 용량의 변화에 대응합니다. IMS Connect Extensions를 사용하여 성수기 및 비수기 라우팅 규칙을 예약하여 플러드 상태를 경험하는 데이터 저장소를 관리할 수 있습니다. 계획된 데이터 저장소 중단 및 계획되지 않은 데이터 저장소 중단이 발생해도 끊김 없는 서비스를 제공하고 서비스가 복원되면 워크로드를 재분배합니다.
워크로드 밸런싱 작업 자동화

REXX 프로그램에서 바로 IMS Connect Extensions 서비스에 액세스하세요. 대상 시스템이나 데이터스토어에 대한 라우팅을 자동으로 일시 중단하거나 재개하고, 라우팅 규칙을 변경하고, 활성 저널을 전환하고, 리소스 추적을 시작하고, 정의를 업데이트하거나, 명령을 실행합니다.
IMS Connect에 대한 단일 제어 지점 제공

IMS Connect Extensions는 여러 IMS Connect 시스템에 대한 단일 제어 지점을 제공합니다. 간소화되고 간단한 클라이언트 인터페이스를 통해 단일 위치에서 직접 IMS Connect 명령을 실행할 수 있으므로 모든 IMS Connect 시스템을 중앙 집중식으로 관리하고 제어할 수 있습니다.
IMS Connect 이벤트 데이터 캡처 및 확장

IMS Connect Extensions 저널은 IMS Connect 활동에 대한 자세한 설명을 제공합니다. 디버깅을 용이하게 하고 성능 분석을 수행하기 위해 IMS Problem Investigator, IMS Performance Analyzer 및 IBM Transaction Analysis Workbench는 IMS Connect Extensions 저널을 분석할 수 있습니다.
IMS Connect 이벤트의 라이브 피드를 분석 엔진에 전송

실시간에 가까운 IMS Connect 트랜잭션 요약 데이터를 분석 엔진에 제공합니다. 분석 플랫폼의 기능을 사용하여 IMS Connect를 모니터링하고, 추세를 추적하고, 토폴로지의 다양한 워크로드를 시각화합니다.
 더 알아보기
 자세히 보기
 자세히 보기
 자세히 알아보기

리소스

IMS Connect Transaction의 라이프사이클
라이프사이클 이벤트를 이해하여 자신의 시스템이 어떻게 작동하는지 파악하고 문제를 진단하는 방법을 배우세요.
워크로드 라우팅 기술
IMS Connect Extensions이 IMS Connect에 고급 워크로드 라우팅 기능을 추가하는 방법을 알아보세요.
IMS 도구 제품 설명서
IMS Tools 제품 간행물, 프로그램 디렉터리 및 기타 관련 기술 콘텐츠를 PDF 형식으로 제공합니다.
IMS Connect Extensions for z/OS 개요

제품에 대한 개요를 제공하는 프레젠테이션을 검토합니다.

 개요 읽기 IMS Open Database 요청 분석

IMS Open Database 요청에 대한 계측 데이터를 수집하고 분석하는 방법을 학습합니다.

 개요 읽기