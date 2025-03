IBM Data Studio는 IBM Db2 for Linux, UNIX 및 Microsoft Windows의 데이터베이스 개발 및 관리를 지원하는 통합 모듈식 환경을 제공합니다. 또한 IBM Db2 for z/OS, IBM Db2 for i, IBM Informix 및 IBM Big SQL을 위한 협업 데이터베이스 개발 툴도 제공합니다.