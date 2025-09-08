IBM Hyper Protect Platform

Hyper Protect Platform은 IBM® z15 및 LinuxONE 3세대 시스템에 도입된 IBM Secure Execution for Linux(SEL) 기술을 사용하여 전체 컴퓨팅 라이프사이클을 보호합니다.

IBM Hyper Protect Platform은 전체 라이프사이클에서 여러분의 애플리케이션과 데이터를 보호합니다. 기밀 컴퓨팅 및 암호화 키 제어를 통해 사용자는 완전한 권한을 유지하며, 저장, 전송 및 사용 중인 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.