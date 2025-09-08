IBM Hyper Protect Platform

IBM Z, LinuxONE SEL 및 고급 기밀 컴퓨팅 기술로 데이터 보호
Hyper Protect Platform은 IBM® z15 및 LinuxONE 3세대 시스템에 도입된 IBM Secure Execution for Linux(SEL) 기술을 사용하여 전체 컴퓨팅 라이프사이클을 보호합니다.
IBM Hyper Protect Platform은 전체 라이프사이클에서 여러분의 애플리케이션과 데이터를 보호합니다. 기밀 컴퓨팅 및 암호화 키 제어를 통해 사용자는 완전한 권한을 유지하며, 저장, 전송 및 사용 중인 데이터를 안전하게 보호할 수 있습니다.
IBM Cloud, AWS, Azure, Google Cloud 전반에서 통합 인터페이스를 통해 암호화 키를 원활히 관리함으로써 중앙 집중식 제어와 단순화된 대규모 키 관리가 가능합니다.
IBM Secure Execution for Linux를 통해 워크로드에 대한 세분화된 보호를 구현하세요. 컨테이너 수준의 격리 및 영지식 증명을 통해 신뢰성을 높여 기술적 보증을 확보하세요.
암호화 계약으로 정책을 시행하세요. 제로 트러스트 원칙을 사용하여 역할과 권한을 안전하게 할당함으로써 사용자 간 업무 분리 체계를 엄격하게 유지하세요.
하드웨어 기반의 신뢰 루트로 저장된 데이터를 보호하세요. IBM의 FIPS 140-2 레벨 4 인증 HSM은 업계에서 가장 강력한 클라우드 암호화 보안을 제공합니다.
검증된 워크로드만 배포되도록 보장하세요. 각 빌드에서는 서명된 증명 레코드가 생성되므로 외부 서비스에 의존하지 않고 독립적인 유효성 검사를 수행할 수 있습니다.
서명된 무결성 증명을 통해 컨테이너 이미지와 워크로드를 검증하세요. 증명 레코드는 제3자 신뢰 서비스 없이 진위를 확인합니다.
Hyper Protect Services에는 키 관리 서비스, 가상 서버 및 컨테이너에 이르는 일련의 보안 제품이 포함됩니다.
런던에 본사를 둔 Schwarzthal Tech는 AI로 금융 범죄에 맞서 싸우고 IBM Hyper Protect Accelerator를 통해 성장을 견인하고 있습니다.
IBM Hyper Protect와 협력하여 기밀 AI를 제공하고 민감한 데이터를 전반적으로 안전하게 유지합니다.
IBM LinuxONE과 IBM Cloud의 VPC 인프라 기반의 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC를 활용하여 보안을 강화하세요.
Hyper Protect Services를 활용하여 보호를 지원하는 동시에 분산형 재무 데이터 및 인프라를 보호하세요.
Hyper Protect Virtual Servers를 사용하여 자체 관리 지갑에 필요한 애플리케이션을 구축합니다.
Hyper Protect Services를 사용하여 디지털 자산 오케스트레이션을 보호하고 하이브리드 클라우드 확장 및 보호를 지원합니다.
IBM 기밀 컴퓨팅에 대한 FAQ를 살펴보세요.
IBM Hyper Protect Platform은 IBM Z 또는 LinuxONE의 기밀 컴퓨팅 기능을 활용하여, 하이브리드 클라우드 배포에서 미션 크리티컬 데이터와 애플리케이션을 위한 보안이 강화된 환경을 제공하도록 설계된 서비스 제품군입니다.
기밀 컴퓨팅은 검증된 하드웨어 기반 신뢰 실행 환경(TEE) 내에서 연산을 수행하여 사용 중인 데이터를 보호하는 것을 의미하며, 데이터가 처리되는 중에도 암호화 및 격리 상태를 유지하도록 보장합니다. IBM Hyper Protect Platform은 이 개념을 사용하여 미션 크리티컬 워크로드와 민감한 데이터를 보호합니다.
운영 보증은 서비스 제공업체 등이 수행하는 운영이 규정을 준수하고 의도적이든 비의도적이든 보안을 침해하지 않도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 이는 깨질 수 있는 운영 조치에 기반하므로 신뢰가 필요합니다.
기술적 보증은 보안 기능이 기술 자체에 내재되어 있으며, 권한이 없는 접근이나 변경이 기술적으로 불가능하도록 보장합니다. 이를 통해 내부 또는 외부 공격 발생 시 개인이나 조직이 권한 있는 액세스를 사용하지 않을 것이라고 신뢰할 필요 없이 데이터가 항상 안전하게 보호되도록 보장합니다.
Hyper Protect Platform은 메모리 암호화, 암호화된 계약, 울트라바이저와 같은 하드웨어 및 펌웨어 기능을 포함하는 IBM Secure Execution for Linux 기술을 사용하여 워크로드를 위한 격리되고 안전한 환경을 구축합니다.
IBM Cloud Virtual Server for VPC는 IBM Cloud에서 제공하는 고성능 네트워크 속도와 최고 보안을 갖춘 소프트웨어 정의 네트워킹 리소스를 통해 하이퍼스케일 컴퓨팅 용량을 제공합니다. 강력한 4세대 Intel Xeon 프로세서를 탑재하고 IBM Cloud Virtual Private Cloud(VPC)를 기반으로 구축된 이 개발자 친화적인 인프라는 민첩한 퍼블릭 클라우드 환경에서 사전 설정된 인스턴스 프로파일, 신속한 배포 및 사설망 제어를 통해 최신 워크로드를 더 빠르고 쉽게 구동할 수 있도록 지원합니다. 멀티테넌트 또는 전용 환경을 선택하거나, GPU를 추가하고 월별 요금제를 사용하거나, 용량을 미리 예약하여 비용을 절감하세요.