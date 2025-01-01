클라우드 및 애플리케이션 여정의 모든 단계를 위한 Hybrid Cloud Mesh 요금제
최대 10RU의 보안 앱 연결을 탐색하거나 테스트하는 팀에 가장 적합합니다.
유연한 종량제 방식의 연결이 필요한 성장 중인 팀에 적합합니다.
대규모의 미션 크리티컬 워크로드를 실행하는 기업에 가장 적합합니다.
다운타임 없는 VM 마이그레이션
Z 현대화
에이전틱 AI 지원
애플리케이션 팀을 위한 셀프 서비스 애플리케이션 네트워킹
애플리케이션 계층 앱 연결
제로 트러스트 네트워킹
비위치 애플리케이션
클라우드 간, 지역 간 연결
고가용성 및 복원력
다중 환경 배포
SaaS 관리 및 컨트롤 플레인
표준 제품 지원
커뮤니티 지원 전용
Advanced Support 사용 가능
Red Hat Service Interconnect 권한
BYO 권한
Skupper 권한
Skupper Brownfield 온보딩
무료 제한 사항: 최대 10RU, 3개월 동안 사용하지 않으면 취소, 커뮤니티 지원만 제공.
Trial 제한 사항: IBM 영업팀의 승인 필요, 최대 100RU, IBM 사전 판매를 통한 지원