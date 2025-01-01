IBM® Hybrid Cloud Mesh 요금제

클라우드 및 애플리케이션 여정의 모든 단계를 위한 Hybrid Cloud Mesh 요금제

Hybrid Cloud Mesh Essentials 요금제
무료 에디션 $0 10RU

최대 10RU의 보안 앱 연결을 탐색하거나 테스트하는 팀에 가장 적합합니다.

 무료 체험하기 Essentials Starter 월 USD 400부터 시작 | 1RU 단위 최소 수량 10RU

유연한 종량제 방식의 연결이 필요한 성장 중인 팀에 적합합니다.

 Essential Plus 월 USD 3000부터 시작 | 100RU 블록

대규모의 미션 크리티컬 워크로드를 실행하는 기업에 가장 적합합니다.

다운타임 없는 VM 마이그레이션

Z 현대화

에이전틱 AI 지원

애플리케이션 팀을 위한 셀프 서비스 애플리케이션 네트워킹

애플리케이션 계층 앱 연결

제로 트러스트 네트워킹

비위치 애플리케이션

클라우드 간, 지역 간 연결

고가용성 및 복원력

다중 환경 배포

SaaS 관리 및 컨트롤 플레인

표준 제품 지원

커뮤니티 지원 전용

Advanced Support 사용 가능

Red Hat Service Interconnect 권한

BYO 권한

Skupper 권한

Skupper Brownfield 온보딩

* 표시된 가격은 참고용으로서 국가별로 다를 수 있고, 관련 세금 및 관세가 제외된 가격이며, 지역별로 제공되는 제품에 따라 달라질 수 있습니다. 
다음 단계 안내

하이브리드 환경 전반에서 애플리케이션 연결을 가속하고 간소화할 준비가 되셨나요?

무료 제한 사항:  최대 10RU, 3개월 동안 사용하지 않으면 취소, 커뮤니티 지원만 제공.

Trial 제한 사항:  IBM 영업팀의 승인 필요, 최대 100RU, IBM 사전 판매를 통한 지원