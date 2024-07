IBM Security Guardium Insights

Guardium Insights는 IBM Security Guardium Data Protection 및 서비스형 데이터베이스(DBaaS) 환경을 지원합니다. IBM Security Guardium Data Protection for Databases(v11.x), IBM Security Guardium Data Protection for Data Warehouses 및 IBM Security Guardium Data Protection for Big Data를 지원합니다. DBaaS의 경우, Guardium Insights는 Amazon AWS Kinesis(PostgreSQL) 및 기타 환경을 지원합니다. 더 자세한 내용은 IBM에 문의해 주세요.