하이브리드 멀티클라우드 플랫폼에서 금융 결제 및 거래를 처리, 모니터링, 추적 및 보고
금융 거래 통합, 조정, 모니터링
IBM Financial Transaction Manager 소프트웨어는 금융 거래를 통합, 조정 및 모니터링합니다. 이는 여러 결제 유형에서 일관된 처리를 제공하여 금융 기관이 결제 작업을 단일 플랫폼으로 통합할 수 있도록 합니다. 퍼블릭 클라우드, 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드에서 사용할 수 있는 배포는 Red Hat OpenShift를 기반으로 합니다.
결제 라이프사이클 지원
즉시 결제, SWIFT, ACH, SEPA, 수표 처리, 고객 온보딩, 거래 수집 등을 지원하는 보완 제품을 활용할 수 있습니다. 선택형 수표 서비스는 기존 수표 처리 시스템을 현대화하거나 교체하거나 새롭게 구축할 수 있도록 지원합니다.
단일 인스턴스에서 여러 사업부를 지원하며, 각 사업부는 필요에 맞게 솔루션을 구성할 수 있어 비용을 절감하고 규정 준수 업무를 간소화할 수 있습니다. 또한 사기 방지 및 제재 탐지 시스템과 통합할 수 있는 API를 제공합니다.
백오피스를 변경하지 않고도 SWIFT뿐 아니라 블록체인, 실시간 결제망, 지역 결제망 등 다양한 대체 결제 네트워크를 통해 결제를 처리할 수 있습니다.
모든 SWIFT Interface 인증을 획득하고 모든 SWIFT MT 및 MX 메시지를 지원하는 SWIFT 메시징 인터페이스를 활용할 수 있습니다. 또한 백오피스 변경 없이 다양한 대체 결제 네트워크를 통해 결제를 처리할 수 있습니다.
Red Hat OpenShift의 유연한 배포 기능과 지원되는 클라우드 서비스 제공업체를 자유롭게 선택할 수 있는 환경을 활용할 수 있습니다. 인증된 컨테이너는 Red Hat OpenShift 플랫폼에서 검증되었으며 Kubernetes 표준을 기반으로 구축되었습니다.
기존 기능을 재사용하면서 결제 처리를 통합하고 운영을 표준화할 수 있습니다. 공통 통합 기능을 통해 거래를 효율적으로 관리할 수 있으며, 운영 데이터베이스는 엔터프라이즈 데이터 관리 솔루션과 통합됩니다.
결제 혁신 가속화
다양한 결제 네트워크 전반에서 결제 운영을 현대화하는 동시에 규정 준수, 확장성 및 효율성을 향상합니다. 온보딩과 서비스 제공을 간소화하고 운영 복잡성을 줄이며, 클라우드 도입을 지원하고 데이터와 AI의 가치를 극대화하는 더욱 긴밀하게 연결된 결제 환경을 구축합니다.
변화하는 결제 관련 규제를 더욱 빠르고 확실하게 충족할 수 있습니다. 다양한 결제 네트워크 전반의 규정 준수 요구 사항을 지원하고 구현 위험을 줄이며 변화하는 규제 및 업계 표준에 보다 쉽게 대응할 수 있습니다.
성능, 가용성 및 보안을 유지하면서 증가하는 거래량과 서비스 수요를 처리할 수 있습니다. 운영 복원력과 엔터프라이즈급 처리 성능을 고려해 설계된 아키텍처를 통해 비즈니스 성장을 지원합니다.
운영 비용을 절감하는 동시에 새로운 서비스 출시와 고객 온보딩을 가속화합니다. 프로세스를 간소화하고 생산성을 높이며 혁신적인 결제 기능을 더욱 빠르게 시장에 제공합니다.
다양한 결제 네트워크 간의 사일로를 해소하여 가시성, 제어력 및 운영 일관성을 향상합니다. 클라우드 현대화를 위한 기반을 마련하는 동시에 엔터프라이즈 데이터와 AI 이니셔티브의 가치를 극대화할 수 있습니다.
기술 리소스 살펴보기
기술 문서, 제품 개요 및 구현 리소스를 통해 기능을 평가하고 아키텍처를 이해하며 배포를 계획할 수 있습니다. 도입, 현대화 및 결제 혁신 이니셔티브를 가속화하는 데 도움이 되는 자료를 살펴보세요.