IBM Financial Transaction Manager

다양한 결제 네트워크 전반에서 결제 운영을 현대화하는 동시에 규정 준수, 확장성 및 효율성을 향상합니다. 온보딩과 서비스 제공을 간소화하고 운영 복잡성을 줄이며, 클라우드 도입을 지원하고 데이터와 AI의 가치를 극대화하는 더욱 긴밀하게 연결된 결제 환경을 구축합니다.