리소스

IBM® Event Automation에 대한 교육 리소스, 문서 및 커뮤니티 콘텐츠 찾아보기

라이브 데모 예약 제품 둘러보기
자동화 프로세스를 설명하는 워크플로 다이어그램

온디맨드 웨비나

MQ 및 이벤트 자동화로 데이터 가치 극대화

AsyncAPI를 활용하여 이벤트 기반 아키텍처 극대화 및 확장

이벤트 자동화 블로그

머그잔을 들고 집에서 노트북에 집중하는 여성
Flink를 사용하여 노이즈를 실행 가능한 경고로 전환

사고 리더십

사무실 환경에서 함께 일하는 두 명의 동료
IBM® Event Automation을 통해 Kafka 확장 제한 및 안전한 외부 공유 지원
향료 가게에서 재료가 담긴 유리병을 둘러싸고 태블릿을 사용하는 여성
이벤트 기반 아키텍처에 고급 이벤트 거버넌스가 필요한 이유
재무 데이터를 분석하는 다양한 비즈니스 팀이 웃고 있는 캐주얼한 회의
IBM는 이벤트 주도 아키텍처의 경계를 허물기 위해 오픈 소스 AsyncAPI를 지속적으로 지원하고 있습니다
두 대의 컴퓨터 디스플레이와 노트북 앞에서 작업하는 IT 개발자의 평면도
모두를 위한 Apache Flink: 비즈니스의 모든 영역에서 Flink를 사용할 수 있도록 만들기
다음 단계 안내

IBM Event Automation가 이벤트의 가치를 실현하는 방법을 알아봅니다.

 셀프 가이드 투어 데모 요청
다른 탐색 방법 IBM® Event Automation 커뮤니티 IBM® Event Automation 문서