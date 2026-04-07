모든 배출량 계산에 정식 회계 플랫폼이나 맞춤형 솔루션이 필요한 것은 아닙니다. Envizi Emissions Calculations in Excel을 사용하면 익숙한 스프레드시트 환경에서 직접 배출량을 계산할 수 있습니다.

사용자가 에너지 소비나 연료 사용 같은 활동 데이터를 사전 구성된 템플릿에 입력하면, 삽입되어 있는 공식이 Envizi의 계수 라이브러리에서 배출 계수를 검색해 결과를 계산합니다.

다음과 같은 실무자를 위해 개발되었습니다.