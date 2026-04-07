Envizi의 전문 지식을 기반에 둔 셀프 서비스 온실가스 배출량 계산
모든 배출량 계산에 정식 회계 플랫폼이나 맞춤형 솔루션이 필요한 것은 아닙니다. Envizi Emissions Calculations in Excel을 사용하면 익숙한 스프레드시트 환경에서 직접 배출량을 계산할 수 있습니다.
사용자가 에너지 소비나 연료 사용 같은 활동 데이터를 사전 구성된 템플릿에 입력하면, 삽입되어 있는 공식이 Envizi의 계수 라이브러리에서 배출 계수를 검색해 결과를 계산합니다.
다음과 같은 실무자를 위해 개발되었습니다.
관리형 글로벌 및 지역 배출 계수 카탈로그에 접근해서 최신 데이터를 기준으로 계산이 투명하게 이루어닙니다. 자체적으로 배출 계수 라이브러리를 구축, 유지 관리, 업데이트하는 수고 없이도 원하는 배출 계수를 선택하여 계산할 수 있습니다.
사전 구축된 공식, 사전 정의된 활동 입력 필터, 즉시 사용 가능한 템플릿으로 데이터 입력을 간소화하고, 수동 구성을 줄이며, 처음부터 표준화된 방식으로 배출량을 빠르고 정확하게 계산할 수 있습니다.
GHG 프로토콜이 제시하는 계산법을 따릅니다. Envizi 계수 선택 알고리즘에 포함된 로직으로 Scope 1, Scope 2, Scope 3 배출량을 계산하여 사용 사례 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있고 표준화되어 있으며 감사 가능한 보고서를 제공합니다.
Envizi Emissions Calculations in Excel을 출발점으로 삼으세요. 배출량 데이터 성숙도와 기업 보고 요건 증가에 발맞춰 배출량 회계와 자동화된 보고를 포함한 광범위한 IBM Envizi Suite로 유연하게 확장할 수 있습니다.
아니요. Envizi Emissions Calculations in Excel은 계산과 분석을 직접 수행하는 용도입니다. 관리된 워크플로, 제어 및 감사 준비된 보고가 필요한 기업은 Envizi의 배출 회계 솔루션을 사용해야 합니다.
Envizi Emissions API는 자체 배출 솔루션을 만드는 개발자 및 ISV를 위해 구축되었습니다. missions Calculations in Excel은 별도의 코딩 없이 Excel에서 직접 배출량을 계산하려는 비즈니스 사용자를 위해 만들어졌습니다.
Envizi Emissions Calculations in Excel은 배출량 계산과 분석을 지원합니다. 많은 고객이 이 결과를 광범위한 보고 과정에서 인풋으로 사용하거나 종합적인 GHG 회계 플랫폼을 향한 디딤돌로 사용합니다.
Envizi Emissions Calculations in Excel은 Scope 1, 2 3에 Envizi 관리 배출 계수를 사용합니다.