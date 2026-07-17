Docling for IBM watsonx

Docling for IBM® watsonx는 구조화되지 않은 문서를 구조화된 AI 지원용 데이터로 변환하는 문서 인텔리전스 도구입니다. PDF, 이미지, 슬라이드 덱 등 다양한 형식을 검색, RAG 및 에이전트 워크플로에서 더 효과적으로 사용할 수 있는 아웃풋으로 변환하여 팀이 더 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있도록 돕습니다.

IBM에서 개발한 오픈 소스 Docling 툴킷을 기반으로 하는 Docling for IBM watsonx는 팀이 관리형 서비스를 통해 실험에서 운영 단계로 더 빠르게 이동할 수 있는 방법을 제공합니다. 또한 자동화된 문서 처리를 위한 간단한 UI 및 API 액세스를 제공합니다.