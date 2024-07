IBM Resiliency Orchestration은 업계 표준을 기반으로 구축된 확장 가능하고 사용하기 쉬운 솔루션으로 복잡한 하이브리드 IT 환경의 재해 복구(DR) 및 사이버 인시던트 복구(CIR) 모니터링, 보고, 테스트 및 워크플로 자동화 기능을 제공합니다.



이 솔루션은 두 가지 모델로 제공됩니다.

*IBM Cloud Resiliency Orchestration - 모니터링 및 관리형 서비스로, IT Discovery and Resiliency 컨설팅 서비스(옵션)가 제공됩니다.

*IBM Resiliency Orchestration Software – 사이버 인시던트 복구 기능 및 선택적 구현 서비스를 갖춘 소프트웨어 모델입니다.