IBM DevOps Solution Workbench

하나의 지능형 플랫폼에서 아키텍처, 설계 및 코드를 통합

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컴퓨터로 작업하는 사람 옆에서 태블릿에 메모하는 사람

개요

AI 기반. 혁신을 위해 설계되었습니다.

AI 기반 인사이트를 활용하여 고성능 소프트웨어의 기반이 되는 안전하고 확장 가능하며 복원력 있는 아키텍처를 설계합니다. 비즈니스 목표에 부합하는 전략적인 개발 의사결정을 내릴 수 있습니다. 

기능

AI로 소프트웨어 개발 고도화

협업 기반 C4 모델링을 활용하여 아키텍처를 비즈니스 요구 사항에 맞게 설계합니다. AI 지원 기능을 활용해 의사결정을 시스템 아티팩트에 연결하고 기록하여 설계부터 배포까지 아키텍트, 엔지니어 및 이해관계자가 전체 맥락을 공유할 수 있도록 지원합니다.

컴퓨터 화면을 보며 작업하는 IT 엔지니어

구현의 단일 정보 소스가 되는 소프트웨어 설계를 공동으로 작성합니다. 설계 아티팩트를 코드와 동기화되는 버전 관리 대상으로 활용하고, 실시간 업데이트와 스마트 추천을 통해 맥락을 유지하면서 아이디어를 코드로 빠르게 구현합니다.
여러 대의 모니터 옆에서 키보드를 입력하는 사람

개발자가 전체 맥락을 바탕으로 영향력이 큰 코드 작성에 집중할 수 있도록 지원합니다. 공유 자산을 통해 재사용성과 일관성을 높이고 코드베이스의 상당 부분을 자동화하여 반복 작업을 줄임으로써 팀이 핵심 기능과 혁신에 집중할 수 있도록 지원합니다.

데이터 센터 관제실에서 데스크톱 컴퓨터로 작업하는 IT 개발팀

사용 사례

설계와 개발 및 제공을 연계하는 방법 알아보기

비즈니스 목표를 명확한 아키텍처로 구체화하고, 설계 의도를 팀 전체가 공유하며, 설계 기반 자동화를 통해 개발 및 제공 속도를 높입니다. 협업을 촉진하고 재작업을 줄이며 파이프라인과 원활하게 통합하여 아이디어부터 배포까지 더욱 빠르고 안정적으로 진행할 수 있습니다.
비즈니스 목표를 기반으로 안전한 시스템 설계

비즈니스 목표를 명확하고 안전하며 견고한 소프트웨어 아키텍처로 구현합니다. 시스템 설계의 명확성과 속도를 높이고 솔루션을 전략적 목표에 맞게 구현하여 팀이 더욱 일관되고 안정적으로 복원력과 확장성을 갖춘 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다.
공유 설계를 기반으로 협업

공유되고 버전 관리되며 기계가 읽을 수 있는 설계를 단일 정보 소스로 활용하여 팀 간 협업을 지원합니다. 개발 라이프사이클 전반에서 팀 간 설계 의도를 일관되게 유지하여 이해관계자를 연계하고 오해와 재작업을 최소화합니다.
설계 의도에 맞는 코드 생성

아키텍처 의도를 반영하는 설계 기반 코드 생성을 통해 개발자를 지원합니다. 수작업과 개발 비용을 줄이고 팀이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 지원하며, 소프트웨어 프로젝트 전반에서 설계와 구현의 일관성을 유지합니다.
DevOps 파이프라인 전반에서 워크플로 통합

CI/CD 파이프라인 및 DevOps 플랫폼과 원활하게 연동하여 설계부터 배포까지의 워크플로를 자동화합니다. 개발 및 제공 속도를 높이고 효율성을 향상하며, 설계와 개발 프로세스의 지속적 통합을 지원하여 더욱 빠르고 안정적인 소프트웨어 릴리스를 실현합니다.

리소스

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