하나의 지능형 플랫폼에서 아키텍처, 설계 및 코드를 통합
AI 기반. 혁신을 위해 설계되었습니다.
AI 기반 인사이트를 활용하여 고성능 소프트웨어의 기반이 되는 안전하고 확장 가능하며 복원력 있는 아키텍처를 설계합니다. 비즈니스 목표에 부합하는 전략적인 개발 의사결정을 내릴 수 있습니다.
AI로 소프트웨어 개발 고도화
협업 기반 C4 모델링을 활용하여 아키텍처를 비즈니스 요구 사항에 맞게 설계합니다. AI 지원 기능을 활용해 의사결정을 시스템 아티팩트에 연결하고 기록하여 설계부터 배포까지 아키텍트, 엔지니어 및 이해관계자가 전체 맥락을 공유할 수 있도록 지원합니다.
개발자가 전체 맥락을 바탕으로 영향력이 큰 코드 작성에 집중할 수 있도록 지원합니다. 공유 자산을 통해 재사용성과 일관성을 높이고 코드베이스의 상당 부분을 자동화하여 반복 작업을 줄임으로써 팀이 핵심 기능과 혁신에 집중할 수 있도록 지원합니다.
설계와 개발 및 제공을 연계하는 방법 알아보기
비즈니스 목표를 명확한 아키텍처로 구체화하고, 설계 의도를 팀 전체가 공유하며, 설계 기반 자동화를 통해 개발 및 제공 속도를 높입니다. 협업을 촉진하고 재작업을 줄이며 파이프라인과 원활하게 통합하여 아이디어부터 배포까지 더욱 빠르고 안정적으로 진행할 수 있습니다.
비즈니스 목표를 명확하고 안전하며 견고한 소프트웨어 아키텍처로 구현합니다. 시스템 설계의 명확성과 속도를 높이고 솔루션을 전략적 목표에 맞게 구현하여 팀이 더욱 일관되고 안정적으로 복원력과 확장성을 갖춘 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다.
공유되고 버전 관리되며 기계가 읽을 수 있는 설계를 단일 정보 소스로 활용하여 팀 간 협업을 지원합니다. 개발 라이프사이클 전반에서 팀 간 설계 의도를 일관되게 유지하여 이해관계자를 연계하고 오해와 재작업을 최소화합니다.
아키텍처 의도를 반영하는 설계 기반 코드 생성을 통해 개발자를 지원합니다. 수작업과 개발 비용을 줄이고 팀이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 지원하며, 소프트웨어 프로젝트 전반에서 설계와 구현의 일관성을 유지합니다.
CI/CD 파이프라인 및 DevOps 플랫폼과 원활하게 연동하여 설계부터 배포까지의 워크플로를 자동화합니다. 개발 및 제공 속도를 높이고 효율성을 향상하며, 설계와 개발 프로세스의 지속적 통합을 지원하여 더욱 빠르고 안정적인 소프트웨어 릴리스를 실현합니다.
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