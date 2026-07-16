비즈니스 목표를 명확한 아키텍처로 구체화하고, 설계 의도를 팀 전체가 공유하며, 설계 기반 자동화를 통해 개발 및 제공 속도를 높입니다. 협업을 촉진하고 재작업을 줄이며 파이프라인과 원활하게 통합하여 아이디어부터 배포까지 더욱 빠르고 안정적으로 진행할 수 있습니다.