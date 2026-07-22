품질을 유지하면서 더 빠르게 대응하고 솔루션을 제공하세요
프로젝트 전반의 툴과 데이터를 하나로 연결하는 개방형 플랫폼으로, 자동화와 거버넌스를 지원하고 비즈니스 목표와 개발 및 제공 프로세스를 일관되게 연계합니다. AI는 지능형 인사이트와 에이전틱 워크플로를 통해 모든 단계의 업무를 지원하며, 엔드투엔드 자동화는 개발 및 제공 속도를 높이고 위험을 줄이는 동시에 실시간 인사이트를 제공해 협업과 의사결정을 개선합니다.
개발 및 제공 전 과정에서 활용되는 자동화와 AI
AI를 활용해 상위 개념에서 작업을 생성하고 거버넌스 요구 사항에 맞게 워크플로를 맞춤 설정하여 아이디어를 실행 가능한 작업으로 전환합니다. 반복적인 작업을 자동화하고, 인사이트와 보고서를 통해 진행 상황을 추적하며, 코드를 안전하게 관리하여 아이디어를 구현 단계까지 빠르게 연결합니다.
AI 기반 테스트 스크립트 생성 및 유지 관리를 통해 API, UI, 보안 및 성능 테스트를 자동화하여 테스트 범위를 극대화합니다. 장애의 근본 원인을 파악하고, 현실적인 테스트 데이터를 생성하며, 종속성을 시뮬레이션하고, 품질 인사이트를 확보합니다. 또한 파이프라인을 자동화하여 위험을 줄이고 안정적인 배포를 지원합니다.
개발 및 제공 성과와 잠재적인 문제에 대한 실시간 인사이트를 통해 가치와 위험을 한눈에 파악할 수 있습니다. 핵심 지표에 맞춘 대시보드로 진행 상황을 추적하고, 파이프라인과 릴리스를 오케스트레이션하며, 최신 상태를 반영한 배포 준비, 보안 및 감사 보고서를 생성하여 이해관계자와 공유할 수 있습니다.
파이프라인을 강화하는 솔루션
개발 및 제공 라이프사이클 전반에서 툴과 워크플로를 연결하는 통합 솔루션을 살펴보세요. 다양한 기능을 결합해 더욱 스마트한 자동화, 더 빠른 실행, 엔드투엔드 가시성을 구현하고, 팀이 프로세스를 간소화하고 협업을 강화하며 가치를 더욱 효율적으로 제공하는 방법을 확인해 보세요.
DevOps 파이프라인 전반에서 애플리케이션 복원력에 대한 AI 기반 실시간 가시성을 제공합니다. 여러 툴의 데이터를 하나의 통합 뷰로 연결하여 시스템 신뢰성을 평가하고 모니터링하며 개선합니다.
실시간 관측 가능성을 통해 개발 및 제공 속도를 높입니다. 애플리케이션 성능과 인프라 상태를 엔드투엔드로 파악할 수 있습니다. AI 기반 인사이트와 자동화된 근본 원인 분석을 통해 문제를 조기에 발견하고 해결 시간을 단축하며, 모든 릴리스의 안정성을 높일 수 있습니다.
AI 기반 인사이트, 안전한 빌드 및 실시간 대시보드를 통해 API 라이프사이클을 간소화합니다. 전체 라이프사이클에 대한 가시성과 자동화를 바탕으로 팀이 API를 더 빠르게 제공하고, 모니터링하며, 최적화할 수 있도록 지원합니다.
실시간 인사이트, AI 지원 및 전체 라이프사이클 추적성을 바탕으로 엔지니어링 데이터와 워크플로를 통합합니다. 팀이 시스템 엔지니어링과 소프트웨어 개발 전반에서 복잡성을 관리하고, 품질을 향상하며, 개발 및 제공 속도를 높일 수 있도록 지원합니다.
보안 및 규정 준수는 DevOps 라이프사이클의 모든 단계에 포함되어 있습니다. 조직은 보안 침해의 위험을 크게 줄여 평판과 민감한 고객 데이터를 모두 보호할 수 있습니다.
더 빠르게 배포하고, 보안을 강화하며, 더욱 효과적으로 거버넌스를 관리하세요. 클라우드 네이티브 DevOps 워크플로를 강화할 수 있도록 원활하게 통합됩니다. 코드형 인프라(IaC), 시크릿 관리 및 확장 가능한 배포를 지원하는 자동화된 CI/CD 파이프라인을 제공합니다.
통합 CI/CD 파이프라인, AI 인사이트 및 실시간 가시성을 통해 메인프레임 개발에 최신 DevOps 방식을 적용합니다. 개발 및 제공 속도를 높이고 품질을 향상하며, z/OS를 클라우드 네이티브 툴 및 워크플로와 통합합니다.
Kubernetes 네이티브 환경에서 DevOps 라이프사이클 전반을 간소화합니다. 확장성과 자동화를 고려해 설계되어 Red Hat 환경에서 팀이 애플리케이션을 더욱 빠르고 안정적으로 제공할 수 있도록 지원합니다.
DevOps 역량을 강화하는 전문가 인사이트
플랜 및 라이선스
AI를 활용해 아이디어를 정리하고 연결하며 개발 및 제공 라이프사이클을 관리하려는 팀에 적합합니다.
시장 출시 기간을 단축하고 인적 오류를 줄이려는 조직에 적합합니다. AI를 활용해 테스트를 자동화하고, 테스트 데이터를 생성하며, 문제를 더 빠르게 탐지하고 해결하며, 다양한 환경에서 배포를 간소화할 수 있습니다.
비즈니스 목표를 실행 활동과 연계하고자 하는 기업을 위해: 가치를 추적하고, 팀을 연결하고, 다음 프로젝트를 위해 개선하세요.
Essential의 모든 기능에 더해 다음 기능을 제공합니다.
Essential 및 Standard의 모든 기능에 더해 다음 기능을 제공합니다.
가상 서비스
누락된 서비스의 응답을 시뮬레이션하여 팀이 조기에 테스트할 수 있도록 지원
가상 사용자
성능 테스트를 위해 사용자 동작 시뮬레이션
배포 에이전트
다양한 환경에서 배포 작업 실행