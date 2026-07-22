프로젝트 전반의 툴과 데이터를 하나로 연결하는 개방형 플랫폼으로, 자동화와 거버넌스를 지원하고 비즈니스 목표와 개발 및 제공 프로세스를 일관되게 연계합니다. AI는 지능형 인사이트와 에이전틱 워크플로를 통해 모든 단계의 업무를 지원하며, 엔드투엔드 자동화는 개발 및 제공 속도를 높이고 위험을 줄이는 동시에 실시간 인사이트를 제공해 협업과 의사결정을 개선합니다.