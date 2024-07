Amazon RDS for Db2

Amazon RDS for Db2는 AWS 클라우드에서 Db2 관계형 데이터베이스를 간편하게 설정, 관리 및 확장할 수 있는 완전관리형 데이터베이스 서비스입니다. 본 서비스는 BYOL(Bring Your Own License) 프로그램을 사용하여 Db2 Standard Edition 및 Db2 Advanced Edition을 지원합니다. Amazon RDS for Db2의 모든 Db2 에디션은 다음 서비스를 제공합니다.

몇 번의 클릭 또는 API 호출로 인프라 비용을 관리할 수 있는 푸시 버튼 확장 기능

백업 자동화, 스냅샷 및 장애 조치로 비즈니스 크리티컬 워크로드의 내구성 지원

고가용성과 다중 AZ Data Replication 자동화를 통한 가용성 및 안정성

이동 중 및 미사용 시 암호화, 네트워크 격리 및 권한 부여를 포함한 격리 및 보안



클라우드 네이티브 애플리케이션을 지원하는 핵심 AWS 제품인 AWS 클라우드 서비스와의 네이티브 통합

지금 배포를 시작하거나 Amazon Pricing Calculator–RDS for Db2(ibm.com 외부 링크)를 사용하여 인스턴스 크기를 추정해 보세요.