IBM Db2 Advanced Recovery Feature는 고급 데이터베이스 백업, 복구 및 데이터 추출을 위한 세 가지 Db2 툴, 즉 'Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows', 'Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows', 'IBM InfoSphere Optim High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows'를 결합합니다. 이러한 툴을 사용하면 데이터 가용성을 개선하고 위험을 완화하며 중요한 관리 작업을 가속화할 수 있습니다. Db2 Advanced Recovery Feature는 별도로 구매하여 다양한 Db2 에디션과 함께 사용할 수 있습니다.