IBM® DataStage®의 업계 최고 기능에 완벽하게 통합된 IBM Cloud Pak® for Data 플랫폼의 힘을 더합니다. IBM Cloud Pak for Data as a Service에서 완벽하게 관리되는 옵션을 선택하거나, IBM DataStage Enterprise 또는 IBM DataStage Enterprise Plus를 사용하여 클라우드 또는 온프레미스로 워크로드를 실행할 수 있습니다. IBM 영업 담당자에게 문의하여 가장 적합한 옵션을 선택하세요.