IBM Cyber Fraud

IBM Cyber Fraud는 사기, 결제, ID, 보안 신호를 단일 조사 워크플로로 통합합니다. AI 기반 오케스트레이션을 통해 이벤트의 상관 관계를 파악하고, 관련 인사이트를 도출하고, 일상적인 작업을 자동화하고, 조사자 활동을 통해 지속적으로 학습하여 결과를 개선합니다.