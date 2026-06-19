IBM Cyber Fraud

사기 에코시스템 전반의 신호를 통합하여 위협을 더 빠르게 감지하고 조사를 자동화하며 정확성을 향상시키는 에이전틱 사기 인텔리전스 플랫폼
사기 공격은 순식간에 진화합니다. 우리의 대응도 그에 발맞춰야 합니다.
IBM Cyber Fraud는 사기, AML, 보안, 운영 시스템 전반의 신호를 통합하여 단일 탐지 및 조사 워크플로를 생성하는 사기 인텔리전스 계층입니다. AI 기반 오케스트레이션을 사용하여 팀이 더 빠르게 조사하고 일상적인 작업을 자동화하며 사기 탐지 결과를 지속적으로 개선할 수 있도록 지원합니다.
IBM Trusteer를 이용한 디바이스 및 세션 위험 관리
Trusteer는 디지털 채널에서 디바이스 무결성 및 세션 동작을 지속적으로 평가하여 사기, 뮬, 계정 탈취, 디바이스 탈취 시도를 식별하고 정확히 찾아냅니다. 이러한 평가는 사용자가 로그인하거나 트랜잭션이 핵심 시스템에 도달하기 전에 이루어집니다.
주요 신호:
IBM Safer Payments를 이용한 거래 모니터링
Safer Payments는 거래 패턴에 맞춰 작동하는 머신러닝 모델을 통해 실시간 결제 사기 탐지 기능을 제공합니다. 카드, ACH, 계좌이체, 즉시 결제 등 모든 결제 채널을 모니터링하며, 1밀리초 미만의 빠른 판단 속도를 자랑합니다.
주요 기능:
AI 기반 사기 조사
IBM Cyber Fraud는 사기, 결제, ID, 보안 신호를 단일 조사 워크플로로 통합합니다. AI 기반 오케스트레이션을 통해 이벤트의 상관 관계를 파악하고, 관련 인사이트를 도출하고, 일상적인 작업을 자동화하고, 조사자 활동을 통해 지속적으로 학습하여 결과를 개선합니다.
AI 기반의 엔드투엔드 자동화를 통해 사기 조사를 가속화하여 손실과 운영 비용을 줄이세요.
연결된 모든 시스템의 데이터를 통합하고 자연어 상호작용을 가능하게 하는 통합된 단일 창 경험을 제공하며, 툴 간 전환이 필요 없습니다.
조사자의 행동을 학습하도록 시스템을 학습시키세요. 일상적인 사례에 대해 자율적으로 학습하고 조정하며 조치를 취하므로 분석가는 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있습니다.
모든 알림은 디바이스 위험, 거래 내역, ID 신호, 위협 인텔리전스 등 시스템 간 컨텍스트를 통해 사전에 보강되며, 단일에서 모두 확인할 수 있습니다.
Trusteer, Safer Payments, QRadar 및 제3자 시스템의 통합 인텔리전스는 새로운 인사이트를 제공하고 문제 해결 속도를 높입니다.
AI 기반 통합을 통해 강제적인 데이터 중앙 집중화 없이 IBM 솔루션과 비 IBM 솔루션을 연결할 수 있습니다. 몇 달이 아닌, 며칠 만에 온보딩할 수 있습니다.
데이터 과학자가 아닌 분석가를 위해 구축된 단일 창을 통해, 시스템 간 인사이트를 제공하고 자연어 조사를 지원합니다.
특정 사기 유형, 워크플로, 비즈니스 규칙에 맞게 조정되는 적응형 조사 에이전트입니다.
데이터 사용량을 최소화하고 데이터를 단일 위치로 이동하는 데 따른 위험과 복잡성을 제거하세요.
통합을 위한 설계. 확장을 위한 설계.
IBM Cyber Fraud는 Trusteer 및 Safer Payments와의 네이티브 통합과 기존 사기 및 보안 에코시스템에 대한 개방형 커넥터를 제공합니다. 강제적인 데이터 중앙 집중화가 없고, 작업을 중단하는 마이그레이션도 없습니다.
|네이티브 IBM 통합
|배포 원칙
|Trusteer(디바이스 및 세션 위험)
|데이터 중앙 집중화 필요 없음
|Safer Payments(거래 모니터링)
|설계 단계부터 고려된 상호 운용성
|QRadar(보안 모니터링)
|신속한 확장 및 온보딩
|FTM(금융 거래 관리)
|유연한 배포(클라우드 및 온프레미스)
|MaaS360(디바이스 및 엔드포인트 가시성)
|기존 스택을 전면 교체할 필요 없음
리소스
AI가 밀리초 만에 사기를 탐지할 수 있을까요? Martin Keen과 Jeff Crume이 AI 모델을 결합한 조합을 통해 예측 머신 러닝과 인코더 LLM을 결합하여 사기 탐지를 혁신하는 방법을 자세히 설명합니다. 정형 데이터와 비정형 데이터가 어떻게 정확한 실시간 의사 결정을 지원하는지 알아보세요.