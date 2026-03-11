Red Hat 에코시스템의 완전 통합 구성 요소로서 기밀 컴퓨팅과 IBM Confidential Computing 제품군을 발전시킵니다.
IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 및 IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform을 확인해 보세요. 이 두 강력한 제품은 애플리케이션 개발부터 배포, 사용 전반에 걸쳐 민감한 데이터를 보호합니다. 두 제품을 함께 사용하면 하이브리드 환경 전반에서 워크로드를 보호할 수 있는 하드웨어 기반 기밀 컴퓨팅 기반을 구축할 수 있습니다.
정책 기반으로 인프라에서 강제되는 격리를 통해 하이브리드 환경 전반에서 민감한 데이터, AI 모델, IP를 보호합니다.
통합 스택 내에서 AI 및 암호화 가속 기능을 활용해 기밀 워크로드를 원활하게 실행할 수 있습니다.
하드웨어 기반의 고유한 신뢰 앵커를 통해 암호화 키에 대한 완전한 소유권과 제어 권한을 유지할 수 있습니다.
제로 지식 증명(zero-knowledge proof)과 암호화된 정책 기반 계약을 활용해 다양한 사용자 페르소나에 대해 배포 시 검증 가능한 워크로드 ID를 구현할 수 있습니다.
IBM® Hyper Protect Red Hat ecosystem은 이제 IBM Confidential Computing for Red Hat ecosystem으로 변경되었습니다
IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platform은 이제 IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform으로 변경되었습니다.
IBM Hyper Protect Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions는 이제 IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions로 변경되었습니다.
Crypto Express와 IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions를 활용해 디지털 자산과 서명 비밀정보를 보호하세요. Metaco, Ripple과 같은 블록체인 제공업체가 신뢰하는 이 조합은 오프라인 서명과 정책 기반 보호를 보장합니다.
애플리케이션 ID를 보호하여 자격 증명 유출로 인한 위험을 제거합니다. ID 기반 액세스 제어를 통해 시크릿의 기밀성을 유지하고, 인적 오류 및 내부자 위협 벡터를 줄일 수 있습니다.
IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform을 활용해 기밀 컴퓨팅 환경에서 고도로 민감한 제조 데이터와 설계 산출물을 안전하게 보호·관리하세요.
학습 및 추론 과정 전반에서 AI 모델의 기밀성을 유지하세요. Jamworks와 같은 파트너는 IBM Confidential Computing을 활용해 독점 콘텐츠를 보호하면서 AI를 통합하고 있습니다.
x86과 LinuxONE 플랫폼 전반에서 실행되는 워크로드 환경에서도 암호화 키 보호와 검증 정책을 적용하여 하이브리드 환경 전체에 신뢰 기반을 구축할 수 있습니다.
Red Hat 에코시스템의 완전 통합 구성 요소로서 IBM Confidential Computing Platform 포트폴리오를 활용해 기밀 컴퓨팅을 한 단계 발전시키는 방법을 확인하세요.