IBM Confidential Computing Platform

IBM Confidential Computing Platform은 메모리 암호화, 암호화된 컨트랙트, 울트라바이저 등 하드웨어 및 펌웨어 기능을 포함한 IBM Secure Execution for Linux 기술을 활용해 워크로드를 위한 격리되고 안전한 실행 환경을 제공합니다.

IBM Confidential Computing은 애플리케이션과 데이터를 전체 수명 주기에 걸쳐 보호합니다. 기밀 컴퓨팅과 암호화된 키 제어를 통해 완전한 통제권을 유지하며, 데이터가 저장 중, 전송 중, 사용 중인 모든 단계에서 안전하게 보호되도록 보장합니다.