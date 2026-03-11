IBM Confidential Computing Platform

IBM Z, LinuxONE SEL 및 고급 기밀 컴퓨팅 기술로 데이터 보호

SEL 기술 개요 IBM Confidential Computing Redbook
IBM Cloud 기밀 컴퓨팅을 위한 등축 투영법 그림

최신 기술 참조 문서 

SUSE Linux Enterprise Base 컨테이너 이미지를 사용한 기밀 컴퓨팅에 대해 자세히 알아보세요.

IBM을 통한 엔드투엔드 데이터 보호

IBM Confidential Computing Platform은 메모리 암호화, 암호화된 컨트랙트, 울트라바이저 등 하드웨어 및 펌웨어 기능을 포함한 IBM Secure Execution for Linux 기술을 활용해 워크로드를 위한 격리되고 안전한 실행 환경을 제공합니다.

IBM Confidential Computing은 애플리케이션과 데이터를 전체 수명 주기에 걸쳐 보호합니다. 기밀 컴퓨팅과 암호화된 키 제어를 통해 완전한 통제권을 유지하며, 데이터가 저장 중, 전송 중, 사용 중인 모든 단계에서 안전하게 보호되도록 보장합니다.

기능
컨테이너 런타임 격리

IBM Secure Execution for Linux를 통해 워크로드에 대한 세분화된 보호를 구현하세요. 컨테이너 수준의 격리 및 영지식 증명을 통해 신뢰성을 높여 기술적 보증을 확보하세요.

암호화된 다자간 계약

암호화 계약으로 정책을 시행하세요. 제로 트러스트 원칙을 사용하여 역할과 권한을 안전하게 할당함으로써 사용자 간 업무 분리 체계를 엄격하게 유지하세요.

내장형 저장 데이터 보호

하드웨어 기반의 신뢰 루트로 저장된 데이터를 보호하세요. IBM의 FIPS 140-2 레벨 4 인증 HSM은 업계에서 가장 강력한 클라우드 암호화 보안을 제공합니다.

보안 빌드

검증된 워크로드만 배포되도록 보장하세요. 각 빌드에서는 서명된 증명 레코드가 생성되므로 외부 서비스에 의존하지 않고 독립적인 유효성 검사를 수행할 수 있습니다.

독립적 증명

서명된 무결성 증명을 통해 컨테이너 이미지와 워크로드를 검증하세요. 증명 레코드는 제3자 신뢰 서비스 없이 진위를 확인합니다.

제품 및 서비스

IBM Confidential Computing Services는 키 관리 서비스, 가상 서버, 컨테이너 전반을 아우르는 다양한 보안 제품군으로 구성됩니다.
IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
완벽한 기밀 컴퓨팅 지원을 통해 Red Hat Virtualization에서 안전한 사용자 관리 컨테이너 솔루션을 실행합니다.
IBM Confidential Computing Containers for Red Hat Openshift OCP
Red Hat OpenShift에서 민감한 데이터를 보호하여 관리자도 워크로드에 액세스하거나 이를 변조할 수 없도록 합니다.
IBM의 콜드 스토리지 솔루션 살펴보기
거래 보호를 위해 정책 기반 콜드 스토리지를 사용하여 안전한 디지털 자산 서명을 자동화하세요.
IBM Confidential Computing Container Runtime
IBM Z 및 LinuxONE에서 사용 중인 민감한 데이터를 보호하면서 하이브리드 클라우드 앱을 구축하고 관리하세요.
Red Hat OpenShift with IBM Secure Execution
안전한 애플리케이션 개발에 필요한 기밀 컴퓨팅을 지원하는 IBM SEL로 Red Hat OpenShift를 강화합니다.
사례 연구

자주 묻는 질문(FAQ)

IBM 기밀 컴퓨팅에 대한 FAQ를 살펴보세요.

IBM Confidential Computing Platform은 IBM Z 또는 LinuxONE의 기밀 컴퓨팅 기능을 활용해, 하이브리드 클라우드 환경에서 미션 크리티컬 데이터와 애플리케이션을 위한 보안이 강화된 환경을 제공하도록 설계된 서비스 제품군입니다. 

기밀 컴퓨팅은 검증된 하드웨어 기반 신뢰 실행 환경(TEE)에서 연산을 수행함으로써 사용 중인 데이터를 보호하는 기술로, 처리 과정에서 데이터가 암호화되고 격리되도록 보장합니다. IBM Confidential Computing Platform은 이러한 개념을 활용해 미션 크리티컬 워크로드와 민감한 데이터를 보호합니다. 

운영 보증은 서비스 제공업체 등이 수행하는 운영이 규정을 준수하고 의도적이든 비의도적이든 보안을 침해하지 않도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 이는 깨질 수 있는 운영 조치에 기반하므로 신뢰가 필요합니다.

기술적 보증은 보안 기능이 기술 자체에 내재되어 있으며, 권한이 없는 접근이나 변경이 기술적으로 불가능하도록 보장합니다. 이를 통해 내부 또는 외부 공격 발생 시 개인이나 조직이 권한 있는 액세스를 사용하지 않을 것이라고 신뢰할 필요 없이 데이터가 항상 안전하게 보호되도록 보장합니다. 

Hyper Protect Platform은 메모리 암호화, 암호화된 계약, 울트라바이저와 같은 하드웨어 및 펌웨어 기능을 포함하는 IBM Secure Execution for Linux 기술을 사용하여 워크로드를 위한 격리되고 안전한 환경을 구축합니다. 

다음 단계 안내

