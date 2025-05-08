애플리케이션 복원력 태세 분석

애플리케이션 복원력에 대한 표준화되고 반복 가능한 새로운 접근 방식을 활용하세요
다운타임은 단순히 번거롭기만 한 것이 아니라 비즈니스에 위험을 초래합니다. 하지만 대부분의 조직은 여전히 단편적인 툴과 사후 대응적인 수정에 의존하고 있으며, 이는 시간이 오래 걸리고 비효율적입니다.
IBM Concert는 자동화와 실시간 인사이트를 표준화되고 확장 가능한 프레임워크에 결합하여 이전과는 전혀 다른 방식으로 복원력을 평가, 향상 및 유지하는 독특한 접근 방식을 취합니다.
다양한 소스에서
데이터를 수집, 상호 연관시키고
점수를 매겨 SRE 복원력 관행과 결과를
간소화 및 표준화하여 평가할 수 있습니다.
직관적인 채점을 통해
복원력 상태에 대한 실시간 가시성을 확보하여
i데이터를 수동으로 상호 연관시킬 필요 없이 애플리케이션 복원력 문제를 식별하고 해결할 수 있습니다.
Concert는 문제 해결 워크플로를 자동화하여 위험과 중단을 최소화하는 동시에 비용이 많이 드는 컨설턴트의 필요성을 없애줍니다. 사전 예방적 권장 사항과 AI 기반 복원력 조치를 통해 규모에 맞는 안정성과 효율성을 보장합니다.
목표를 설정하고 설정된 목표 및 업계 모범 사례와 비교하여 복원력 태세를 지속적으로 평가하세요.
IBM Concert Resilience의 실제 활용 사례를 확인하세요. 이 짧은 데모 영상에서는 Concert가 어떻게 애플리케이션 복원력을 실시간으로 보여주고, 위험을 자동으로 감지하며, 몇 달이 아닌 몇 분 안에 엔드 투 엔드 복구 워크플로를 실행하는지를 확인할 수 있습니다.
Concert가 AI 기반 인사이트와 자동화된 작업을 통해 환경 전반에서 데이터를 통합하고, 복원력 점수를 높이며, 가동 중단 시간을 줄이는 방법을 알아보세요. IBM Concert를 통해 복원성을 재구상하세요.
Kevin Yu
IBM 수석 사이트 안정성 엔지니어
Concert는 사일로를 허물고 생산성을 높이는 데 도움이 되었습니다. 이제 IBM 전반에서 애플리케이션 복원력을 측정, 개선 및 유지할 수 있는 확장 가능한 프레임워크를 갖추게 되었습니다. ”
6가지 NFR에서 지속적인 복원력 태세 측정 및 추적
Concert의 복원력 태세 분석은 AI 기반 자동화를 활용하여 서로 다른 소스의 데이터를 상호 연관시키고 복원력 상태의 격차를 강조하여 시중의 단일 툴로는 제공할 수 없는 심층적인 인사이트를 제공합니다.
AI로 복원력 데이터 수집 및 분석 프로세스를 자동화하고 전체 문제 해결 워크플로를 생성합니다.
잠재적 위험이 현실화되기 전에 미리 완화하세요. 자동화된 조치를 통해 남은 복원력을 소프트웨어 라이프사이클에 포함하세요.
빠른 의사 결정을 위해 복원력 지표를 읽기 쉬운 점수와 추세 그래프로 변환하세요
애플리케이션 관측성, 복원력 및 위험 관리를 간소화하세요. BM Concert와 Instana®의 통합은 광범위한 비기능 요구사항(NFR)에 대한 복원력 데이터 수집을 자동화하여 복원력 상태 평가를 간소화합니다. 이러한 원활한 통합을 통해 사전 예방적 문제 탐지, 데이터 기반 의사 결정 및 협업이 가능해져 시스템 가동 시간을 유지하고 위험을 최소화하기 위한 적시 조치를 취할 수 있습니다.
여러 도구와 도메인에서 사일로화된 운영 데이터를 통합합니다. IBM Concert for Z는 메인프레임 복원력을 간소화 및 현대화하기 위해 특별히 제작된 AI 기반 IT 운영 관리 허브입니다. Concert for Z는 팀이 더 빠르게 행동하고, 복잡성을 줄이며, 가용성을 유지하는 데 도움이 되는 지능형 인사이트와 자동화를 제공합니다. 이를 통해 운영 팀은 성능을 관리하고, 위험을 예측하며, 지속적인 복원력을 보장하여 메인프레임 환경에 AI 기반 효율성을 제공할 수 있습니다.
Concert로 비즈니스를 발전시키는 방법을 알아보세요. 30일 무료 평가판을 시작하거나 제품 전문가와 함께 라이브 데모를 체험해 보세요.