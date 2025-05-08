애플리케이션 복원력 태세 분석

다운타임은 단순히 번거롭기만 한 것이 아니라 비즈니스에 위험을 초래합니다. 하지만 대부분의 조직은 여전히 단편적인 툴과 사후 대응적인 수정에 의존하고 있으며, 이는 시간이 오래 걸리고 비효율적입니다.

IBM Concert는 자동화와 실시간 인사이트를 표준화되고 확장 가능한 프레임워크에 결합하여 이전과는 전혀 다른 방식으로 복원력을 평가, 향상 및 유지하는 독특한 접근 방식을 취합니다.