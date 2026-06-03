IBM® Concert Resilience는 IBM Concert 플랫폼의 일부로, 조직이 애플리케이션, 인프라, 운영 및 위험 전반의 운영 신호를 공유된 복원력 보기로 연결하도록 지원합니다. AI 기반 인사이트, 지속적인 상태 평가, 조율된 워크플로를 결합하여 팀은 복원력 격차를 조기에 파악하고, 위험의 우선순위를 더 빠르게 지정하며, 하이브리드 환경 전반에서 운영 복원력을 강화할 수 있습니다.