최신 IT 운영 전반에 걸친 AI 기반 복원력
IBM® Concert Resilience는 IBM Concert 플랫폼의 일부로, 조직이 애플리케이션, 인프라, 운영 및 위험 전반의 운영 신호를 공유된 복원력 보기로 연결하도록 지원합니다. AI 기반 인사이트, 지속적인 상태 평가, 조율된 워크플로를 결합하여 팀은 복원력 격차를 조기에 파악하고, 위험의 우선순위를 더 빠르게 지정하며, 하이브리드 환경 전반에서 운영 복원력을 강화할 수 있습니다.
애플리케이션, 인프라, 운영 및 리스크 전반의 운영 신호를 연결하고 상호 연관시켜 통합된 복원력 보기로 만듭니다. 파편화된 데이터를 공유된 운영 컨텍스트로 전환함으로써 팀은 격차를 더 빨리 파악하고, 의사 결정을 더 빠르게 조정하며, 운영 파편화를 줄일 수 있습니다.
애플리케이션과 환경 간 복원력 격차를 명확히 파악하세요. 신호를 지속적으로 분석함으로써 팀은 약점을 조기에 발견하고, 위험이 쌓이는 위치를 파악하며, 문제가 악화되기 전에 집중할 수 있습니다.
자동화된 워크플로와 실시간 인사이트는 팀이 더 빠르게 복구하고 다운타임을 줄이는 데 도움이 됩니다. 수작업이 줄어들면 여러 도메인에서 작업을 조정하고, 더 빠르게 대응하며, 가용성과 복구 가능성을 개선할 수 있습니다.
사후 대응적인 수정 및 주기적인 검토에서 벗어나 지속적인 복원력 운영으로 전환하세요. IBM Concert Resilience는 팀이 시간 경과에 따른 태세 변화를 모니터링하고, 일관된 복원력 표준을 적용하며, 하이브리드 환경 전반에서 운영 준비 상태를 지속적으로 개선할 수 있도록 지원합니다.
개발, SRE, 운영 및 보안 팀 전체에 걸쳐 공유된 복원력 프레임워크를 만드세요. 일관된 점수, 공유된 컨텍스트 및 정렬된 우선순위를 통해 팀은 사일로와 운영 복잡성을 줄이면서 복원력을 보다 일관되게 개선할 수 있습니다.
AI 기반 평가와 공유된 운영 컨텍스트를 통해 조직은 수명 주기 초기에 복원력, 보안 및 거버넌스를 도입하여 운영 위험을 줄이는 동시에 팀과 환경 전반의 일관성을 개선할 수 있습니다.
지속적인 스코어링, 실행 가능한 인사이트 및 도메인 간 가시성을 통해 팀은 운영 오버헤드를 늘리지 않고도 유지 관리를 간소화하고 기술 부채를 줄이며 장기적인 운영 안정성을 개선할 수 있습니다.
팀은 운영 신호를 연결하고 도메인 전반에 걸쳐 워크플로를 조정함으로써 다운타임을 줄이고, 문제를 더 빠르게 해결하며, 운영 응답성을 개선할 수 있습니다.
통합된 복원력 가시성과 표준화된 스코어링을 통해 조직은 불필요한 복잡성을 추가하지 않고도 애플리케이션, 인프라 및 하이브리드 환경 전반에서 복원력을 일관되게 운영할 수 있습니다.
다양한 도구에서 수집한 지표, 운영 신호 및 복원력 관련 정보를 상호 연관시켜 공통된 운영 맥락을 구축합니다. 팀은 위험을 조기에 감지하고, 영향의 우선순위를 더 빠르게 지정하고, 중단이 사용자에게 영향을 미치기 전에 조치를 조정할 수 있습니다.
데모, 문서, 교육 및 전문가 분석 정보를 통해 IBM Concert를 학습하고 평가하며 더 많은 가치를 얻으세요.