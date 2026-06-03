IBM® Concert Protect

AI로 취약점을 찾아내세요. Concert Protect로 문제를 해결하세요.

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밝은 배경에 기울어진 반투명 타원형 디스크가 교차하는 파란색 구의 추상적인 3D 렌더링

위험을 총체적으로 이해하세요. 보안을 다르게 운영하세요.

노출량이 증가하고 워크플로가 단절된 상태로 유지되면 조직은 대응 모드에서 멈춰서 시스템을 안정적으로 유지하는 데만 많은 노력을 기울일 수 있습니다. IBM® Concert Protect는 팀이 사후 대응적 분류에서 지속적인 위험 중심 운영으로 전환하여 AI 기반 문제 해결을 사용하여 이러한 증가하는 볼륨을 처리할 수 있도록 지원합니다. 이는 전체 스택에 걸쳐 신호를 통합하여 위험 요소와 가장 중요한 요소를 식별합니다. 이를 통해 팀은 우선순위를 정하고 대규모로 문제를 해결하여 문제가 프로덕션에 도달하기 전에 조치를 취할 수 있습니다.
핵심 기능

코드 생성 시 취약성 수정

Secure Coder를 사용하여 개발자 워크플로에서 직접 취약점, 비밀 및 종속성 위험을 탐지합니다. 실시간 IDE 내 인사이트와 안내에 따른 수정을 통해 팀은 문제를 생성하는 시점에 해결하여 재작업을 줄이고 다운스트림 위험을 방지할 수 있습니다.

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Concert Protect 노출 문제 해결 스크린샷

위험 우선순위 지정 및 신속한 해결

코드, 인프라 및 런타임 전반에 걸친 노출 관련 인사이트를 통합하여 비즈니스에 가장 큰 영향을 미치는 위험을 식별합니다. Concert는 애플리케이션 자산 전반에서 발견한 결과를 상호 연관시켜 분류 및 지속적인 문제 해결을 가속화하여 팀이 일상적인 개발 및 운영 워크플로의 일부로서 위험을 줄일 수 있도록 지원합니다.

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Concert Protect 위험 우선순위 지정 스크린샷

대규모 패치 적용 자동화

하이브리드 환경 전반에서 패치 수정 워크플로를 조율하여 노출 기간과 운영 오버헤드를 줄입니다. 기존 시스템에 통합된 자동화된 폐쇄형 루프 워크플로를 통해 패치 주기를 가속화합니다.

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Concert Protect 취약점 수정 스크린샷

지속적인 규정 준수 유지

조직 및 규제 정책에 따라 애플리케이션을 지속적으로 모니터링하여 규정 준수 드리프트를 줄이고 소프트웨어 수명 주기 전반에 걸쳐 감사 준비성을 개선합니다. 개발 및 운영 팀 전반의 거버넌스 워크플로를 자동화합니다.

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애플리케이션 규정 준수 관리 페이지용 스크린샷

인증서 관련 운영 중단 방지

SSL/TLS 인증서에 대한 중앙 집중식 가시성, 만료 모니터링 및 자동화된 문제 해결 워크플로를 통해 서비스 중단을 방지하고 운영 위험을 줄입니다.

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Concert for Z 인증서 관리 제품 UI

소프트웨어 공급망 위험 감소

타사 구성 요소, 취약성 및 라이선스 노출에 대한 지속적인 가시성을 통해 개발 수명 주기 초기에 오픈 소스 종속성 및 소프트웨어 공급망 위험을 식별합니다.

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Concert 소프트웨어 구성 분석 제품 스크린샷
리소스

보다 현명한 의사결정을 위한 추가 분석 정보

데모, 문서, 교육 및 전문가 분석 정보를 통해 IBM Concert를 학습하고 평가하며 더 많은 가치를 얻으세요.
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