노출량이 증가하고 워크플로가 단절된 상태로 유지되면 조직은 대응 모드에서 멈춰서 시스템을 안정적으로 유지하는 데만 많은 노력을 기울일 수 있습니다. IBM® Concert Protect는 팀이 사후 대응적 분류에서 지속적인 위험 중심 운영으로 전환하여 AI 기반 문제 해결을 사용하여 이러한 증가하는 볼륨을 처리할 수 있도록 지원합니다. 이는 전체 스택에 걸쳐 신호를 통합하여 위험 요소와 가장 중요한 요소를 식별합니다. 이를 통해 팀은 우선순위를 정하고 대규모로 문제를 해결하여 문제가 프로덕션에 도달하기 전에 조치를 취할 수 있습니다.