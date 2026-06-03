원시 네트워크 데이터를 실행 가능한 실시간 인사이트로 전환하여 비용이 많이 드는 중단을 방지합니다. 애플리케이션 중심 관측 가능성은 네트워크 성능에 대한 전체 보기를 제공하여 팀이 중요한 서비스의 우선순위를 정하고 운영 결과를 최적화할 수 있도록 지원합니다.