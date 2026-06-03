풀 스택 관측 가능성으로 문제를 더 빠르게 감지하고 안정성을 개선하기
IBM® Concert Observe는 애플리케이션, 인프라 및 네트워크 관측 가능성을 공유 운영 뷰로 통합합니다. 하이브리드 환경 전반에서 원격 측정을 상호 연관시키고 종속성을 매핑함으로써 팀이 문제를 더 빠르게 식별하고 운영 복잡성을 줄이며 탄력적인 애플리케이션 성능을 유지할 수 있도록 지원합니다.
애플리케이션 구성 요소를 실시간으로 자동 매핑하고 마이크로서비스, 컨테이너 및 클라우드 환경 전반에서 요청을 추적합니다. 코드 수준의 가시성을 통해 팀은 문제를 조기에 감지하고 영향을 즉시 파악하여 해결 시간을 단축할 수 있습니다.
엔드투엔드 데이터베이스 성능 모니터링은 느린 쿼리, 병목 현상 및 리소스 문제를 식별합니다. 데이터베이스 활동과 애플리케이션 성능 간의 명확한 연관성을 통해 팀은 문제를 신속하게 진단하고 해결할 수 있습니다.
생성형 AI 및 LLM 애플리케이션에 대한 가시성을 확보하세요. 프롬프트, 응답, 지연 시간 및 종속성을 포함한 전체적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 이러한 전체적인 관점을 통해 이상 징후를 감지하고, 모델 동작을 분석하며, 복잡한 환경에서도 안정적인 AI 성능을 보장할 수 있습니다.
호스트, 컨테이너, Kubernetes 및 클라우드 환경 전반에서 인프라를 모니터링합니다. 팀은 지표, 로그 및 추적을 상호 연관시킴으로써 시스템 상태를 전체적으로 파악하고 문제를 조기에 감지하며 대규모 성능을 유지할 수 있습니다.
원시 네트워크 데이터를 실행 가능한 실시간 인사이트로 전환하여 비용이 많이 드는 중단을 방지합니다. 애플리케이션 중심 관측 가능성은 네트워크 성능에 대한 전체 보기를 제공하여 팀이 중요한 서비스의 우선순위를 정하고 운영 결과를 최적화할 수 있도록 지원합니다.
웹 및 모바일 애플리케이션 전반에서 실제 사용자 상호 작용을 포착하기 위해 성능 지표와 오류 데이터를 수집합니다. 이를 통해 고객에게 미치는 영향을 분석하고 디지털 경험을 향상시키는 개선 사항의 우선순위를 정할 수 있습니다.
애플리케이션과 네트워크 전반의 실제 상호 작용을 시뮬레이션하여 사용자에게 영향을 미치기 전에 문제를 식별합니다. 애플리케이션과 네트워크 관점에서 가용성과 성능을 지속적으로 테스트하면 환경 전반에서 안정적인 엔드투엔드 경험을 보장할 수 있습니다.