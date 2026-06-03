IBM® Concert Observe

풀 스택 관측 가능성으로 문제를 더 빠르게 감지하고 안정성을 개선하기

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연한 보라색 배경에 무작위로 배열된 유리 렌즈의 3D 렌더링

스택 전반에서 관측 가능성 통합

IBM® Concert Observe는 애플리케이션, 인프라 및 네트워크 관측 가능성을 공유 운영 뷰로 통합합니다. 하이브리드 환경 전반에서 원격 측정을 상호 연관시키고 종속성을 매핑함으로써 팀이 문제를 더 빠르게 식별하고 운영 복잡성을 줄이며 탄력적인 애플리케이션 성능을 유지할 수 있도록 지원합니다.

핵심 기능

풀 스택 관측성

애플리케이션 구성 요소를 실시간으로 자동 매핑하고 마이크로서비스, 컨테이너 및 클라우드 환경 전반에서 요청을 추적합니다. 코드 수준의 가시성을 통해 팀은 문제를 조기에 감지하고 영향을 즉시 파악하여 해결 시간을 단축할 수 있습니다.

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IBM instana 애플리케이션 자동 매핑 기능 스크린샷

데이터베이스 관측 가능성

엔드투엔드 데이터베이스 성능 모니터링은 느린 쿼리, 병목 현상 및 리소스 문제를 식별합니다. 데이터베이스 활동과 애플리케이션 성능 간의 명확한 연관성을 통해 팀은 문제를 신속하게 진단하고 해결할 수 있습니다.

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IBM Instana 데이터베이스 성능 모니터링 기능 스크린샷

AI 에이전트/LLM 관측 가능성

생성형 AI 및 LLM 애플리케이션에 대한 가시성을 확보하세요. 프롬프트, 응답, 지연 시간 및 종속성을 포함한 전체적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 이러한 전체적인 관점을 통해 이상 징후를 감지하고, 모델 동작을 분석하며, 복잡한 환경에서도 안정적인 AI 성능을 보장할 수 있습니다.

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IBM instana AI 에이전트/LLM 관측 가능성 기능 스크린샷

인프라 관측 가능성

호스트, 컨테이너, Kubernetes 및 클라우드 환경 전반에서 인프라를 모니터링합니다. 팀은 지표, 로그 및 추적을 상호 연관시킴으로써 시스템 상태를 전체적으로 파악하고 문제를 조기에 감지하며 대규모 성능을 유지할 수 있습니다.

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IBM Instana 인프라 관측 가능성 기능 스크린샷

네트워크 관측 가능성

원시 네트워크 데이터를 실행 가능한 실시간 인사이트로 전환하여 비용이 많이 드는 중단을 방지합니다. 애플리케이션 중심 관측 가능성은 네트워크 성능에 대한 전체 보기를 제공하여 팀이 중요한 서비스의 우선순위를 정하고 운영 결과를 최적화할 수 있도록 지원합니다.

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IBM Instana 네트워크 관측 가능성 기능 스크린샷

디지털 경험 모니터링

웹 및 모바일 애플리케이션 전반에서 실제 사용자 상호 작용을 포착하기 위해 성능 지표와 오류 데이터를 수집합니다. 이를 통해 고객에게 미치는 영향을 분석하고 디지털 경험을 향상시키는 개선 사항의 우선순위를 정할 수 있습니다.

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IBM Instana 사용자 경험 모니터링 기능 스크린샷

합성 모니터링(Synthetic Monitoring)

애플리케이션과 네트워크 전반의 실제 상호 작용을 시뮬레이션하여 사용자에게 영향을 미치기 전에 문제를 식별합니다. 애플리케이션과 네트워크 관점에서 가용성과 성능을 지속적으로 테스트하면 환경 전반에서 안정적인 엔드투엔드 경험을 보장할 수 있습니다.

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IBM Instana 합성 모니터링(Synthetic Monitoring) 기능 스크린샷
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