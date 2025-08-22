메인프레임 운영 관리

Concert for IBM® Z Operations Management은 워크플로를 통합하고 이벤트 우선순위를 지정하며 비즈니스 영향을 평가함으로써 메인프레임 운영을 간소화합니다. 이 솔루션은 이벤트와 데이터를 집계, 상호 연관, 컨텍스트화하여 팀이 더 빠르고 자신감 있는 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 간소화된 단일 솔루션 내에서 복원력을 극대화하고 애플리케이션 다운타임을 줄입니다.