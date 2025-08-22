메인프레임 운영 관리

메인프레임 운영 관리 UI

비즈니스 과제

메인프레임 운영자는 비즈니스 핵심 애플리케이션이 중단되기 전에 환경을 모니터링하는 데 있어 점점 더 많은 어려움에 직면하고 있습니다. 주요 어려움 중 하나는 메인프레임 데이터 운영의 규모와 복잡성을 관리하는 것입니다. 데이터를 분석해야 하는 속도는 종종 인간의 능력을 초과합니다. 그 결과, 가시성이 제한되고 상황적 격차가 커져 운영 위험이 증가합니다.
너무 많은 이벤트와 알림

팀은 시스템 전반에 걸쳐 알림이 너무 많아 중요한 문제를 신속히 파악하고 대응하기가 어렵습니다.
분산된 가시성과 상황적 격차

분산된 툴과 제한된 가시성은 근본 원인 분석을 지연시키고 문제의 전체적인 맥락을 이해하는 것을 어렵게 만듭니다.
느린 대응형 위험 완화

적극적인 통찰력이나 안내된 개선 조치가 없으면 위험은 중요한 서비스를 방해하기 전까지는 발견되지 않습니다.
메인프레임 전문 지식의 감소

메인프레임 전문 지식의 감소와 제한된 자동화 대응 능력은 문제 해결의 효과성에 대한 신뢰를 저하시키고 있습니다.

이벤트를 더 빠르게 집계, 상관관계 분석 및 맥락화

Concert for IBM® Z Operations Management은 워크플로를 통합하고 이벤트 우선순위를 지정하며 비즈니스 영향을 평가함으로써 메인프레임 운영을 간소화합니다. 이 솔루션은 이벤트와 데이터를 집계, 상호 연관, 컨텍스트화하여 팀이 더 빠르고 자신감 있는 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 간소화된 단일 솔루션 내에서 복원력을 극대화하고 애플리케이션 다운타임을 줄입니다.  

 

IBM Z 서버가 설치된 데이터 센터에서 근무 중인 두 명의 기술자

이점

진정으로 중요한 일에 집중
IBM Z 전반에서 발생한 문제와 경고를 그룹화하고, 순위를 매기고, 우선순위를 지정해 효과적이고 명확하게 처리할 수 있습니다.
연관된 이벤트 식별
직관적인 대시보드, 토폴로지 뷰 및 실시간 영향 분석을 통해 사고의 전체적인 영향을 파악하세요.
기본 제공되는 해결 방법에 따라 조치
AI 기반 근본 원인 감지 및 환경에 맞게 조정된 기본 제공 권장 사항을 통해 문제를 신속하게 해결합니다.
불확실성 제거
중앙 집중식 단일 플랫폼에서 시스템의 인식과 상황을 완벽하게 파악하고 문제를 즉시 찾아내어 결정적인 조치를 취할 수 있습니다.

Concert for IBM Z의 문제 해결 방법

IBM Concert for IBM Z 내 이상 탐지 기능

머신 러닝의 강력한 기능을 활용해 기준 동작을 설정하고 이상 징후가 서비스에 영향을 미치는 문제로 확대되기 전에 조기에 감지합니다.  
IBM Concert for IBM Z용 전문가 조언

생성형 AI와 내장된 IBM Z 전문 지식을 통해 정확한 해결 방법을 추천하므로 복잡한 문제를 더 빠르게 해결할 수 있습니다.
IBM Concert for IBM Z용 중앙 집중형 대시보드

여러 소스의 KPI와 메트릭을 모아서 보여주는 단일 창을 통해 세부 분석을 원활히 수행할 수 있습니다.
IBM Concert for IBM Z용 이벤트 상관관계

시간, 토폴로지 및 패턴 인식을 기반으로 경고를 그룹화하고 압축하는 AI 기반 이벤트 상관 관계를 통해 노이즈를 줄이고 명확성을 확보합니다.
IBM Concert for IBM Z용 토폴로지 뷰어

비즈니스 애플리케이션과 인프라 간의 관계를 상호작용이 가능한 실시간 그래픽 뷰를 통해 시각화합니다.
IBM Concert for IBM Z용 명령 콘솔

UI에서 직접 명령을 실행할 수 있는 명령 콘솔이 내장되어 있어 식별된 문제를 효율적으로 해결할 수 있습니다.
