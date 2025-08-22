메인프레임 운영 관리

통합된 워크플로로 운영 간소화
메인프레임 운영자는 비즈니스 핵심 애플리케이션이 중단되기 전에 환경을 모니터링하는 데 있어 점점 더 많은 어려움에 직면하고 있습니다. 주요 어려움 중 하나는 메인프레임 데이터 운영의 규모와 복잡성을 관리하는 것입니다. 데이터를 분석해야 하는 속도는 종종 인간의 능력을 초과합니다. 그 결과, 가시성이 제한되고 상황적 격차가 커져 운영 위험이 증가합니다.
팀은 시스템 전반에 걸쳐 알림이 너무 많아 중요한 문제를 신속히 파악하고 대응하기가 어렵습니다.
분산된 툴과 제한된 가시성은 근본 원인 분석을 지연시키고 문제의 전체적인 맥락을 이해하는 것을 어렵게 만듭니다.
적극적인 통찰력이나 안내된 개선 조치가 없으면 위험은 중요한 서비스를 방해하기 전까지는 발견되지 않습니다.
메인프레임 전문 지식의 감소와 제한된 자동화 대응 능력은 문제 해결의 효과성에 대한 신뢰를 저하시키고 있습니다.
Concert for IBM® Z Operations Management은 워크플로를 통합하고 이벤트 우선순위를 지정하며 비즈니스 영향을 평가함으로써 메인프레임 운영을 간소화합니다. 이 솔루션은 이벤트와 데이터를 집계, 상호 연관, 컨텍스트화하여 팀이 더 빠르고 자신감 있는 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 간소화된 단일 솔루션 내에서 복원력을 극대화하고 애플리케이션 다운타임을 줄입니다.
Concert for IBM Z에 대해 살펴보세요. 머신 러닝의 강력한 기능을 활용해 기준 동작을 설정하고 이상 징후가 서비스에 영향을 미치는 문제로 확대되기 전 조기에 감지합니다. Concert for Z의 실제 작동 모습을 라이브 데모로 확인하거나, 상담을 예약하여 비즈니스에 어떻게 도움이 될 수 있는지 자세히 알아보세요.