Compiler for REXX on IBM Z, Library for REXX on IBM Z, Alternate Library for REXX on IBM Z(무료 다운로드)에 별도의 라이센스를 사용할 수 있습니다. 또한 Alternate Library for REXX on IBM Z의 z/OS 부분은 z/OS에서 기본적으로 사용할 수 있습니다. z/OS에서는 Alternate Library for REXX on IBM Z를 위한 별도의 라이센스가 필요하지 않습니다.