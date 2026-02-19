정부 및 공공 부문을 위한 비즈니스 인텔리전스

안전하고 통제된 분석을 대규모로 IBM Cognos Analytics와 함께 제공합니다

정부 보고 및 분석 현대화

정부 기관은 투명성, 규정 준수 및 효율성을 중요합니다. IBM Cognos Analytics는 데이터를 통합하고 보고서 작성을 자동화하며 보안이 유지되고 관리되는 통찰력을 제공하여 임무에 중요한 작업을 지원합니다.
규정 준수 및 거버넌스 보장

Cognos Analytics는 정부 데이터를 통제된 단일 뷰로 중앙 집중화하여 전체 리니지 및 보안 액세스 제어와 함께 감사에 바로 사용할 수 있는 보고서를 제공합니다. 기관은 규제 요구 사항을 충족하는 동시에 모든 환경에서 민감한 데이터를 보호할 수 있습니다.
의사 결정 가속화

AI 지원 인사이트를 통해 리더는 트렌드와 새로운 문제를 신속하게 파악할 수 있습니다. 자동화는 보고서 백로그를 줄여 기관이 커뮤니티와 운영 요구에 더 빠르게 대응할 수 있도록 합니다.  
어디서나 유연한 배포

Cognos는 클라우드, 온프레미스, 하이브리드 등 어떤 환경에서든 일관된 거버넌스와 성능을 제공합니다. 기관들은 복잡성을 더하거나 보안 수준을 타협하지 않고도 자체적인 속도에 맞춰 규모를 확장할 수 있습니다.
운영 비용 감축

중앙 집중식 거버넌스와 자동화된 워크플로는 수동 작업과 IT 오버헤드를 줄여 팀이 필수 서비스와 더 높은 우선순위 작업에 집중할 수 있도록 합니다.

정부를 위한 Cognos 활동 보기

Cognos가 공공 부문 팀을 위한 보고, 규정 준수 및 분석을 어떻게 혁신하는지 알아보십시오.

사용 시나리오

사무실 환경에서 테이블에 앉아 서류를 살펴보는 젊은 남성
감사에 대비한 보고서 작성 간소화

정부 기관은 규제 기관을 위해 상세하고 정확한 보고서를 작성해야 합니다. Cognos는 보고서 생성을 자동화하고, 데이터 리니지를 유지하고, 감사 추적을 제공하므로 수작업을 줄이고 모든 팀의 규정 준수를 쉽게 수행할 수 있습니다.
사무실 환경에서 비즈니스를 논의하는 다민족 창업가 그룹
리소스 할당 최적화

Cognos는 재무 및 운영 팀이 예산을 분석하고, KPI를 추적하고, 예측할 수 있도록 지원합니다. Cognos 인사이트는 더 나은 리소스 할당 및 서비스 제공을 지원합니다.
디지털 태블릿을 사용하는 사람의 손 클로즈업
신뢰할 수 있는 오픈 데이터 제공

Cognos는 여러 시스템의 데이터를 단일한 통제된 뷰로 통합하여 사일로를 없애고 중복을 줄입니다. 정부 기관은 민감한 정보를 보호하면서도 공개 데이터를 제공하기 위해 일반 대중이 접근할 수 있는 인증된 대시보드를 게시합니다.
회의 중 큰 화면에 표시된 분석 데이터를 가리키는 노년 여성
데이터 기반 의사 결정을 더 빠르게 내리세요

긴급 상황에서는 시기적절한 인사이트가 중요합니다. Cognos는 리더가 신속하게 행동하고 명확하게 의사 소통하며 대응을 효과적으로 조정할 수 있도록 시기적절한 대시보드와 알림을 제공합니다.
