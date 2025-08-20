IBM과 Cockroach Labs를 통해 입증된 무한한 성공을 실현하고 비즈니스를 손쉽게 확장하세요.
Cockroach Labs와 IBM를 통해 비즈니스를 강화하여 비즈니스 요구 사항에 맞춰 손쉽게 확장하세요. 대규모 거래 워크로드를 전 세계적으로 유연하고 일관되며 다운타임 없이 안전하고 원활하게 처리합니다.
CockroachDB의 분산 SQL을 사용하여 여러 지역에서 데이터와 애플리케이션을 즉시 확장하세요. 클라우드, 온프레미스 또는 자체 클라우드 환경에 배포 시 전 세계적으로 일관되게 수요를 충족하고 대규모 워크로드를 손쉽게 처리할 수 있습니다.
분산 SQL 기능을 사용하여 모든 영역 또는 지역에서 중단 없는 가용성을 달성하세요. 다중 활성 인프라를 통한 자동 장애 조치, 안정적인 데이터 보호 및 다운타임 없는 업그레이드를 통해 이를 실현할 수 있습니다.
IBM의 신뢰할 수 있는 암호화, 비밀 컴퓨팅 및 규정 준수 프레임워크를 통해 데이터 보안과 민감한 워크플로 관리를 자신 있게 수행하세요. 동시에 CockroachDB는 데이터 위치에 대한 제어권을 제공하여 규제 및 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 도움을 줍니다.
최신 워크로드에 맞게 AI로 데이터를 최적화하여 비즈니스의 잠재력을 극대화하세요. 여러 지역에서 애플리케이션과 서비스를 실행하고 데이터가 저장되는 위치를 제어하여 접근성을 향상할 수 있습니다.