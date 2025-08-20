다양한 소스의 메타데이터를 전 세계적으로 일관된 단일 시스템으로 통합하세요. CockroachDB의 분산 아키텍처를 사용하면 지역에 관계없이 고가용성을 갖추고 즉시 액세스 가능하며 항상 정확한 메타데이터를 확보할 수 있습니다. 메타데이터가 있는 위치를 제어하여 규제 및 운영 요구 사항을 관리하고, 중요 서비스에 대한 실시간 액세스와 업데이트를 지원할 수 있습니다.