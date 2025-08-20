Cockroach Labs
및 IBM

IBM과 Cockroach Labs를 통해 입증된 무한한 성공을 실현하고 비즈니스를 손쉽게 확장하세요. 

다채로운 디지털 파도 모양의 3D 렌더링

전 세계적으로 애플리케이션 개발 및 확장

Cockroach Labs와 IBM를 통해 비즈니스를 강화하여 비즈니스 요구 사항에 맞춰 손쉽게 확장하세요. 대규모 거래 워크로드를 전 세계적으로 유연하고 일관되며 다운타임 없이 안전하고 원활하게 처리합니다.
유연한 글로벌 확장

CockroachDB의 분산 SQL을 사용하여 여러 지역에서 데이터와 애플리케이션을 즉시 확장하세요. 클라우드, 온프레미스 또는 자체 클라우드 환경에 배포 시 전 세계적으로 일관되게 수요를 충족하고 대규모 워크로드를 손쉽게 처리할 수 있습니다.
비교할 수 없는 지속적인 복원력

분산 SQL 기능을 사용하여 모든 영역 또는 지역에서 중단 없는 가용성을 달성하세요. 다중 활성 인프라를 통한 자동 장애 조치, 안정적인 데이터 보호 및 다운타임 없는 업그레이드를 통해 이를 실현할 수 있습니다.
엔드투엔드 보안 및 규정 준수

IBM의 신뢰할 수 있는 암호화, 비밀 컴퓨팅 및 규정 준수 프레임워크를 통해 데이터 보안과 민감한 워크플로 관리를 자신 있게 수행하세요. 동시에 CockroachDB는 데이터 위치에 대한 제어권을 제공하여 규제 및 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 도움을 줍니다.
최적화된 AI 기능

최신 워크로드에 맞게 AI로 데이터를 최적화하여 비즈니스의 잠재력을 극대화하세요. 여러 지역에서 애플리케이션과 서비스를 실행하고 데이터가 저장되는 위치를 제어하여 접근성을 향상할 수 있습니다.

기능

디지털 네트워크 기술 패널과 상호 작용하는 정장 차림의 남성

언제든지 데이터베이스에 쉽게 액세스할 수 있으며, 수동 개입 없이 자동 Data Replication, 강력한 일관성 및 탄력적인 확장을 달성할 수 있습니다.

 
다채로운 LED로 빛나는 서버와 네트워크 장비로 가득 찬 데이터 센터

PostgreSQL 인터페이스를 통해 기존 애플리케이션 및 툴을 원활하게 마이그레이션하고 통합하세요.
'AI' 로고가 있는 다채로운 회로의 3D 렌더링

운영 워크로드와 함께 AI 워크로드를 빠르게 실행하고 네이티브 벡터 데이터 유형 및 인덱싱 능력을 통해 확장성, 복원력 및 데이터 최적화를 달성하세요.
디지털 네트워크 기술 패널과 상호 작용하는 정장 차림의 남성

언제든지 데이터베이스에 쉽게 액세스할 수 있으며, 수동 개입 없이 자동 Data Replication, 강력한 일관성 및 탄력적인 확장을 달성할 수 있습니다.

 
다채로운 LED로 빛나는 서버와 네트워크 장비로 가득 찬 데이터 센터

PostgreSQL 인터페이스를 통해 기존 애플리케이션 및 툴을 원활하게 마이그레이션하고 통합하세요.
'AI' 로고가 있는 다채로운 회로의 3D 렌더링

운영 워크로드와 함께 AI 워크로드를 빠르게 실행하고 네이티브 벡터 데이터 유형 및 인덱싱 능력을 통해 확장성, 복원력 및 데이터 최적화를 달성하세요.

사용 사례

금융 기술 및 디지털 결제 개념을 나타내는 일러스트
어디서나 간편하게 결제 가능

정확한 결제 거래를 제공하고 고객이 언제 어디서나 결제 시스템을 사용할 수 있도록 하세요. 

 
성장 차트 및 통화 기호 등 금융 및 투자 개념을 나타내는 일러스트
주문 및 재고를 효율적으로 관리

연간 인프라 비용을 절감하고 애플리케이션 서비스가 정확한 재고 정보와 동기화되도록 하여 주문 및 재고 관리 시스템의 생산성을 향상하세요.

 
파란색 보호 실드, 회로 및 블록 등 다양한 구성 요소가 있는 디지털 보안 기술을 나타내는 일러스트
액세스 관리를 신속하게 식별

어디서나 시스템과 데이터에 대한 액세스 시 많은 시간이 소요되는 보안 인증 및 승인 프로세스를 제거하세요. 고객과 가장 가까운 데이터베이스를 정확하게 타격하는 동시에 CockroachDB의 내장형 복제, 지리적 배포 및 ACID 보장 기능을 통해 CockroachDB가 단일 논리 시스템으로 작동하도록 할 수 있습니다.

   
디지털 기술 네트워크에 연결된 블록 일러스트
메타데이터의 안정적인 중앙 집중화 및 확장

다양한 소스의 메타데이터를 전 세계적으로 일관된 단일 시스템으로 통합하세요. CockroachDB의 분산 아키텍처를 사용하면 지역에 관계없이 고가용성을 갖추고 즉시 액세스 가능하며 항상 정확한 메타데이터를 확보할 수 있습니다. 메타데이터가 있는 위치를 제어하여 규제 및 운영 요구 사항을 관리하고, 중요 서비스에 대한 실시간 액세스와 업데이트를 지원할 수 있습니다.
금융 기술 및 디지털 결제 개념을 나타내는 일러스트
어디서나 간편하게 결제 가능

정확한 결제 거래를 제공하고 고객이 언제 어디서나 결제 시스템을 사용할 수 있도록 하세요. 

 
성장 차트 및 통화 기호 등 금융 및 투자 개념을 나타내는 일러스트
주문 및 재고를 효율적으로 관리

연간 인프라 비용을 절감하고 애플리케이션 서비스가 정확한 재고 정보와 동기화되도록 하여 주문 및 재고 관리 시스템의 생산성을 향상하세요.

 
파란색 보호 실드, 회로 및 블록 등 다양한 구성 요소가 있는 디지털 보안 기술을 나타내는 일러스트
액세스 관리를 신속하게 식별

어디서나 시스템과 데이터에 대한 액세스 시 많은 시간이 소요되는 보안 인증 및 승인 프로세스를 제거하세요. 고객과 가장 가까운 데이터베이스를 정확하게 타격하는 동시에 CockroachDB의 내장형 복제, 지리적 배포 및 ACID 보장 기능을 통해 CockroachDB가 단일 논리 시스템으로 작동하도록 할 수 있습니다.

   
디지털 기술 네트워크에 연결된 블록 일러스트
메타데이터의 안정적인 중앙 집중화 및 확장

다양한 소스의 메타데이터를 전 세계적으로 일관된 단일 시스템으로 통합하세요. CockroachDB의 분산 아키텍처를 사용하면 지역에 관계없이 고가용성을 갖추고 즉시 액세스 가능하며 항상 정확한 메타데이터를 확보할 수 있습니다. 메타데이터가 있는 위치를 제어하여 규제 및 운영 요구 사항을 관리하고, 중요 서비스에 대한 실시간 액세스와 업데이트를 지원할 수 있습니다.
다음 단계 안내

IBM 전문가와 상담하여 PostgreSQL을 통해 현대화된 엔터프라이즈 지원 데이터 아키텍처를 구축하는 데 도움을 받으세요.  