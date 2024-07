IBM COBOL for AIX®는 Power® Systems에 비즈니스에 중요한 COBOL 애플리케이션을 구축하기 위한 개발 환경입니다. 여기에는 COBOL 컴파일러, 애플리케이션 개발을 위한 런타임 라이브러리 및 워크스테이션에서 프로그램을 시각적으로 디버깅할 수 있는 디버거가 포함됩니다. COBOL for AIX를 사용하면 32비트 또는 64비트 애플리케이션을 생성할 수 있습니다. COBOL for AIX로 구축된 애플리케이션을 프로덕션 환경에 배포하려면 IBM COBOL Runtime Environment for AIX 5.1이 필요합니다.

COBOL for AIX 5.1 컴파일러의 이점과 기능을 알아보려면 COBOL for AIX 5.1 데이터 시트를 읽어보세요.