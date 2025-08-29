IBM Cloud® 종량제(사용량 약정) 청구 모델은 구독 계정의 청구 모델과 유사하지만 몇 가지 혜택이 더 추가되었습니다. <br> 이 청구 모델을 사용하면 IBM Cloud에 일정 금액을 지출하고 플랫폼 전체에서 할인을 받을 수 있습니다. 사용량에 따라 월간 요금이 청구되며 약정 금액에 도달한 후에도 계속 할인을 받을 수 있습니다.