이 청구 모델을 사용하면 IBM Cloud에 일정 금액을 지출하고 플랫폼 전체에서 할인을 받을 수 있습니다.
매월 사용한 항목에 대해 서비스 수준의 청구서가 발행됩니다.월간 청구서에는 IBM이 합의한 잠재적 할인을 포함하여 월별 사용량 차트가 반영됩니다.
약정량보다 더 많이 사용해야 하나요? 초과 요금에 대한 불이익은 없습니다! IBM과 합의한 것과 동일한 할인을 계속 받을 수 있습니다.
IBM Cloud® 종량제(사용량 약정) 청구 모델은 구독 계정의 청구 모델과 유사하지만 몇 가지 혜택이 더 추가되었습니다. <br> 이 청구 모델을 사용하면 IBM Cloud에 일정 금액을 지출하고 플랫폼 전체에서 할인을 받을 수 있습니다. 사용량에 따라 월간 요금이 청구되며 약정 금액에 도달한 후에도 계속 할인을 받을 수 있습니다.
제공 혜택
종량제 계정
종량제 및 약정 사용 청구 모델
전체 IBM Cloud 카탈로그 보기
프로덕션 사용 사례에 적합
중간 규모 시장 또는 기업을 위한 할인
사용량 기반 월간 청구서
초과 없음.약정 사용 수준을 초과하여 사용해도 계속 할인을 받을 수 있습니다.
종량제(사용량 약정) 모델은 구독 모델과 유사합니다.구독과 달리 약정이 있는 경우 약정 기간이 종료된 후에도 일정 금액을 지불하고 플랫폼 전체에서 할인을 받을 수 있습니다.계정에서 초과분이 발생하더라도 계속 할인을 받을 수 있습니다.
IBM Cloud 종량제(사용량 약정)에 가입하려면 IBM Cloud 영업팀에 문의하십시오.영업 담당자와 상담한 후 약정 견적 세부사항 및 IBM Cloud 이용 약관에 대한 정보가 포함된 확인 이메일을 받게 됩니다.
기존 약정을 보려면 IBM Cloud® 콘솔에서 관리 > 청구 및 사용량으로 이동하여 약정 및 구독을 선택하십시오. 탭을 클릭하여 유효 약정에 남아 있는 크레딧과 아직 유효하지 않은 예정된 약정을 확인하십시오.약정 기간이 만료되거나 크레딧이 모두 소진되면 약정이 종료됩니다.