가용성, 복원력, 속도 면에서 뛰어난 데이터베이스 레이어로 이커머스 및 기타 트랜잭션 앱을 구축합니다.
전 세계 수천 대의 인터넷 연결 기기에서 동시에 수신되는 실시간 데이터를 저장하고 분석합니다.
보안 패치, 버전 업그레이드, 확장성을 대신 관리하여 사용자 서비스 및 비즈니스 성장에 집중할 수 있도록 지원합니다.
구성이 필요 없는 IBM Cloudant의 Lite 플랜을 프로비저닝하세요.매월 1GB의 스토리지가 제공됩니다.
만료 기한 없이 40개 이상의 상시 무료 서비스를 이용할 수 있습니다. 모든 IBM Cloud 서비스에 사용할 수 있는 미화 200달러 크레딧으로 시작하세요.
프로모션 코드(CLOUDANTFREE600)를 적용하면 IBM Cloudant 이용 시 미화 600달러 할인을 받을 수 있습니다. (2023년 6월 30일 만료)
무료 티어 한도를 초과한 사용량만큼만 결제하세요. 약정이나 계약이 필요 없습니다.
IBM Cloud의 '평생 무료' 티어로 구축하세요. 이 티어에는 IBM Cloudant와 40개 이상의 상시 무료 서비스가 포함되어 있습니다.