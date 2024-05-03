IBM® Cloud에서 상시 무료로 제공되는 IBM Cloudant 체험하기

무료 계정 만들기
수행 가능한 작업
엔터프라이즈 규모로 앱 확장 오픈 소스 Apache CouchDB 기반의 풀 매니지드 분산 데이터베이스인 IBM Cloudant로 무료로 시작하세요. Cloudant는 빠르게 성장하는 웹 및 모바일 앱과 대규모 워크로드에 최적화되어 있습니다. 지금 무료 IBM Cloudant 데이터베이스 받기
웹 및 모바일

가용성, 복원력, 속도 면에서 뛰어난 데이터베이스 레이어로 이커머스 및 기타 트랜잭션 앱을 구축합니다.
사물인터넷

전 세계 수천 대의 인터넷 연결 기기에서 동시에 수신되는 실시간 데이터를 저장하고 분석합니다.
서버리스

보안 패치, 버전 업그레이드, 확장성을 대신 관리하여 사용자 서비스 및 비즈니스 성장에 집중할 수 있도록 지원합니다.
작동 방식
IBM Cloud 기반으로 하이퍼스케일, 복원력, 글로벌 가용성을 갖춘 애플리케이션 구축 무료 계정 만들기 1GB 무료 NoSQL DBaas

구성이 필요 없는 IBM Cloudant의 Lite 플랜을 프로비저닝하세요.매월 1GB의 스토리지가 제공됩니다.

 40+ 평생 무료 서비스

만료 기한 없이 40개 이상의 상시 무료 서비스를 이용할 수 있습니다. 모든 IBM Cloud 서비스에 사용할 수 있는 미화 200달러 크레딧으로 시작하세요.

 미화 600달러 무료 IBM Cloudant 크레딧

프로모션 코드(CLOUDANTFREE600)를 적용하면 IBM Cloudant 이용 시 미화 600달러 할인을 받을 수 있습니다. (2023년 6월 30일 만료)

 $0 원하는 조건으로 업그레이드

무료 티어 한도를 초과한 사용량만큼만 결제하세요. 약정이나 계약이 필요 없습니다.
"IBM Cloudant는 CouchDB 또는 모든 NoSQL 데이터베이스를 가장 잘 구현한 제품입니다."

Ramindu Deshapriva
Virtusa 수석 컨설턴트
IBM z16이 구비된 데이터 센터에서 컴퓨터로 작업하는 두 엔지니어의 모습 클로즈업
고객 리뷰
다음 단계

IBM Cloud의 '평생 무료' 티어로 구축하세요. 이 티어에는 IBM Cloudant와 40개 이상의 상시 무료 서비스가 포함되어 있습니다.

 무료 NoSQL DBaaS 받기