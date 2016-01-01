네트워크 및 정보 시스템 보안에 관한 지침으로 더 잘 알려진 NIS 지침은, 유럽 연합의 사이버 보안 수준을 높이기 위해 2016년에 유럽 의회에서 제정된 지침입니다. NIS 지침은 개별 국가의 보안 역량, 국가 간 협력의 보안 역량, 에너지, 금융, 디지털 인프라, 의료 등 핵심 산업의 보안 역량에 중점을 둡니다.

NIS 지침이 발효된 이후 몇 년 동안 유럽 연합의 각 회원국은 자국 법률에 이 지침의 원칙을 채택했으며, 규제 대상 산업의 경우 이 지침을 준수하는 것이 이제 법률상 의무화되었습니다.