ISO 31000은 국제 표준화 기구(ISO)에서 2009년부터 발행한 표준 제품군으로, 조직이 위험을 관리하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 시리즈의 첫 번째 표준인 ISO 31000:2018은 불확실성과 예상치 못한 사건으로 인한 피해를 식별하고 최소화하는 프로세스인 위험 관리 프레임워크의 설계 및 구현에 중점을 둔 일련의 위험 관리 지침입니다.



ISO-31000을 준수하는 위험 관리 프로세스를 갖춘 조직은 예측할 수 없는 상황에서도 운영 연속성, 경제적 회복 탄력성 및 안정성뿐만 아니라 일정 수준의 보증을 제공합니다.

