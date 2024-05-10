ISO 31000은 국제 표준화 기구(ISO)에서 2009년부터 발행한 표준 제품군으로, 조직이 위험을 관리하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 시리즈의 첫 번째 표준인 ISO 31000:2018은 불확실성과 예상치 못한 사건으로 인한 피해를 식별하고 최소화하는 프로세스인 위험 관리 프레임워크의 설계 및 구현에 중점을 둔 일련의 위험 관리 지침입니다.
ISO-31000을 준수하는 위험 관리 프로세스를 갖춘 조직은 예측할 수 없는 상황에서도 운영 연속성, 경제적 회복 탄력성 및 안정성뿐만 아니라 일정 수준의 보증을 제공합니다.
보고서 및 기타 문서
IBM IMS(Infrastructure Management System) 및 IBM IaaS(Infrastructure as a Service) 오퍼링에는 Bureau Veritas의 인증을 받은 ISO 31000:2018을 준수하는 위험 관리 프레임워크가 있습니다.
IBM ISO 31000 인증서가 게시되어 있으며 일반적으로 사용할 수 있습니다. 아래 나열된 서비스는 ISO 31000 인증을 받았습니다. 아래 서비스는 매년 1회 이상 ISO 인증서를 발급합니다.