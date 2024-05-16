국제 표준화 기구(ISO)는 기술 분야 및 비기술 분야의 표준을 발표하는 독립적인 비정부 기구입니다. ISO/IEC 27000 표준 시리즈는 IEC(International Electrotechnical Commission)와의 공동 노력으로, 조직이 정보 자산을 안전하게 유지하는 데 도움이 되는 메커니즘을 정의합니다.

ISO/IEC 27018:2019 표준은 인터넷 보안의 가장 중요한 측면 중 하나인 개인 식별 정보(PII), 즉 특정 개인과 연결될 수 있는 모든 데이터 정보 자산의 보호에 대한 일련의 가이드라인을 제공합니다.

ISO/IEC 27018:2019 스펙에 정의된 실행 지침은 ISO 27018 인증을 받은 조직이 위험을 평가하고 사용자를 위해 적절한 PII 보호 조치를 취했음을 보증합니다.

보고서 및 기타 문서