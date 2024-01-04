금융 서비스용 IBM Cloud 는 금융 기관(FI)이 가장 민감한 워크로드에 대해서도 위험을 완화하고 클라우드 도입을 촉진해 현대화 속도를 높일 수 있도록 설계한 동종 최초의 클라우드입니다. 도구나 DIY 기능이 아니라 플랫폼에 내장된 보안 및 제어 기능을 통해 금융 기관이 보안 및 규정 준수 방식을 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 금융 기관과 디지털 공급 체인 파트너는 더욱 간단하게 위험을 관리하고, 규제 준수를 입증하며, 혁신 속도를 높일 수 있습니다.



금융 서비스용 IBM Cloud의 핵심은 IBM 클라우드 서비스, 써드 파티 애플리케이션, 금융 기관 워크로드 전반에 적용되는 제어 기능을 자동화 및 사전 구성된 상태로 제공하는 금융 서비스용 IBM Cloud Framework for Financial Services입니다. 주요 FI 전문가들과 협력하여 만든 이 제어 기능은 업계 표준과 글로벌 규제 기관에 맞게 설계되었습니다. IBM 금융 서비스 클라우드 위원회의 조언, 규정 준수 컨설팅 분야의 글로벌 리더이자 IBM 계열사인 Promontory Financial Group®의 지침을 통해 프레임워크를 수시로 검증합니다.