금융 서비스용 IBM Cloud 는 금융 기관(FI)이 가장 민감한 워크로드에 대해서도 위험을 완화하고 클라우드 도입을 촉진해 현대화 속도를 높일 수 있도록 설계한 동종 최초의 클라우드입니다. 도구나 DIY 기능이 아니라 플랫폼에 내장된 보안 및 제어 기능을 통해 금융 기관이 보안 및 규정 준수 방식을 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 금융 기관과 디지털 공급 체인 파트너는 더욱 간단하게 위험을 관리하고, 규제 준수를 입증하며, 혁신 속도를 높일 수 있습니다.
금융 서비스용 IBM Cloud의 핵심은 IBM 클라우드 서비스, 써드 파티 애플리케이션, 금융 기관 워크로드 전반에 적용되는 제어 기능을 자동화 및 사전 구성된 상태로 제공하는 금융 서비스용 IBM Cloud Framework for Financial Services입니다. 주요 FI 전문가들과 협력하여 만든 이 제어 기능은 업계 표준과 글로벌 규제 기관에 맞게 설계되었습니다. IBM 금융 서비스 클라우드 위원회의 조언, 규정 준수 컨설팅 분야의 글로벌 리더이자 IBM 계열사인 Promontory Financial Group®의 지침을 통해 프레임워크를 수시로 검증합니다.
IBM Cloud for Financial Services AUP(Agreed Upon Procedures) 보고서는 IBM의 의뢰로 AICPA(American Institute of Certified Public Accountants)에 따라 '4대' 공공 회계 법인에서 작성했습니다. 이 보고서는 IBM Cloud for Financial Services 클라우드에게 IBM Cloud 서비스가 IBM Cloud Framework for Financial Services 상의 기술적, 행정적, 물리적 제어 요구사항을 준수하며 이에 맞게 구현되었음을 보여줍니다.
보고서를 요청하려면 IBM 담당자에게 문의하십시오.