2018년 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(California Consumer Privacy Act, CCPA)은 캘리포니아 소비자에게 기업이 수집하는 개인 정보에 대한 더 많은 통제권을 부여하며, CCPA 규정은 이 법을 시행하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

캘리포니아 개인정보 보호법(California Privacy Rights Act, CPRA)은 캘리포니아 소비자의 개인정보를 보호하기 위해 2018년 6월 28일에 제정된 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(California Consumer Privacy Act, CCPA)을 개정 및 확장한 것입니다.

