IBM Cloud 규정 준수: CCPA 및 CPRA

플랫폼 위에 서 있는 두 사람, 한 사람은 지도를 보고 다른 한 사람은 보안 방패를 살펴보고 있는 그래픽
CCPA와 CPRA란 무엇인가요?

2018년 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(California Consumer Privacy Act, CCPA)은 캘리포니아 소비자에게 기업이 수집하는 개인 정보에 대한 더 많은 통제권을 부여하며, CCPA 규정은 이 법을 시행하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

캘리포니아 개인정보 보호법(California Privacy Rights Act, CPRA)은 캘리포니아 소비자의 개인정보를 보호하기 위해 2018년 6월 28일에 제정된 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(California Consumer Privacy Act, CCPA)을 개정 및 확장한 것입니다.

CCPA에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
IBM 준수 현황

CCPA는 IBM 데이터 프라이버시 부록에 통합되었습니다. IBM 데이터 보호 추가 약관(DPA)이 적용되는 법률 및 관할 구역, 그리고 CCPA 관련 섹션을 확인하려면 IBM DPL 사이트를 방문하세요. IBM DPA는 IBM 이용 약관 사이트에서 확인할 수 있습니다. 

IBM의 데이터 개인정보 보호 정책에 대한 자세한 내용은 IBM Trust Center에서 확인하세요.  IBM의 외부 오퍼링과 관련된 IBM 개인정보 보호 정책에 대한 추가 질문이 있는 경우 IBM 헬프데스크에 문의하세요.
다음 단계 안내

준수 프로그램에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 보호된 준수 보고서가 필요하신가요? IBM이 도와드리겠습니다.

 더 많은 준수 프로그램 보기