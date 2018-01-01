2018년 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(California Consumer Privacy Act, CCPA)은 캘리포니아 소비자에게 기업이 수집하는 개인 정보에 대한 더 많은 통제권을 부여하며, CCPA 규정은 이 법을 시행하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
캘리포니아 개인정보 보호법(California Privacy Rights Act, CPRA)은 캘리포니아 소비자의 개인정보를 보호하기 위해 2018년 6월 28일에 제정된 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(California Consumer Privacy Act, CCPA)을 개정 및 확장한 것입니다.
CCPA는 IBM 데이터 프라이버시 부록에 통합되었습니다. IBM 데이터 보호 추가 약관(DPA)이 적용되는 법률 및 관할 구역, 그리고 CCPA 관련 섹션을 확인하려면 IBM DPL 사이트를 방문하세요. IBM DPA는 IBM 이용 약관 사이트에서 확인할 수 있습니다.
IBM의 데이터 개인정보 보호 정책에 대한 자세한 내용은 IBM Trust Center에서 확인하세요. IBM의 외부 오퍼링과 관련된 IBM 개인정보 보호 정책에 대한 추가 질문이 있는 경우 IBM 헬프데스크에 문의하세요.