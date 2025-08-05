클라우드 네이티브 백업

IBM Cloud Object Storage 버킷에 저장된 데이터를 지속적으로 백업하세요. COS 네이티브 백업은 IBM에서 관리하는 정책 기반 솔루션으로, 객체 데이터가 클라우드에서 보호되는 방식을 재정의합니다. 모든 시점의 워크로드를 복구하여 비즈니스 연속성 및 재해 복구 준비성을 새로운 차원으로 높일 수 있습니다.