클라우드 네이티브 백업

Object Storage의 지속적인 네이티브 백업으로 중요한 데이터 보호
IBM Cloud Object Storage 버킷에 저장된 데이터를 지속적으로 백업하세요. COS 네이티브 백업은 IBM에서 관리하는 정책 기반 솔루션으로, 객체 데이터가 클라우드에서 보호되는 방식을 재정의합니다. 모든 시점의 워크로드를 복구하여 비즈니스 연속성 및 재해 복구 준비성을 새로운 차원으로 높일 수 있습니다.
백업 보관소에서 별도의 리전이나 계정 내에 백업 데이터를 보관하여 프로덕션 환경과 격리함으로써 최대한 보호하고 복구를 보장할 수 있습니다.
IBM® Key Protect 관리형 암호화를 통해 백업 보관소를 프로비저닝하여 암호화 키와 규정 준수 요구 사항을 완벽하게 관리할 수 있습니다.
백업 정책과 복구 범위의 상황과 상태를 모니터링하여 백업 중 발생한 문제나 오류를 간편하게 식별할 수 있습니다.
최초 보존 기간은 정책 기반이며, 보관소에서 보존 기간을 연장하여 규정 준수 또는 거버넌스 요구 사항을 손쉽게 충족할 수 있습니다.
데이터 업데이트는 지속적으로 백업과 동기화되어 모든 시점의 세부적인 복구가 가능합니다.
보존 기간이 모두 경과하기 전에 백업 데이터를 삭제할 수 없습니다. 보존 기간은 연장만 가능합니다.
소스에서부터 새로운 격리된 버킷까지 복구 위치를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
IBM® SDK, API 또는 Terraform 모듈을 사용하여 백업 보관소를 배포하고 관리할 수 있습니다.