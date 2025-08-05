클라우드 네이티브 백업

Object Storage의 지속적인 네이티브 백업으로 중요한 데이터 보호

책상에 앉아 백업 및 복구를 위해 안전한 클라우드 네트워크 내의 데이터 스토리지에 액세스하는 여성의 일러스트

모든 시점의 워크로드 복구

IBM Cloud Object Storage 버킷에 저장된 데이터를 지속적으로 백업하세요. COS 네이티브 백업은 IBM에서 관리하는 정책 기반 솔루션으로, 객체 데이터가 클라우드에서 보호되는 방식을 재정의합니다. 모든 시점의 워크로드를 복구하여 비즈니스 연속성 및 재해 복구 준비성을 새로운 차원으로 높일 수 있습니다.

제공 혜택

서버실에서 작업 중인 사람
거의 0에 가까운 복구 지점 목표(RPO)

객체 변경 사항이 백업 보관소에 즉시 동기화되므로 데이터 손실 위험을 최소화하여 데이터를 복구할 수 있습니다.
서버실에서 서버랙을 들고 있는 사람
일관성 있는 복구

백업 보관 기간 내 어느 시점에서든 복원하여 애플리케이션 워크로드 전체를 일관성 있게 복구할 수 있습니다.
사무실 책상에서 데스크톱을 사용하는 개발자들을 높은 각도에서 바라본 모습
위험 완화

모든 변경 사항은 백업 기간 사이에 데이터 손실 가능성 없이 거의 실시간으로 캡처됩니다.
진한 파란색 큐브가 서로 연결되어 있는 디지털 생성 이미지
무제한 백업

원하는 기간만큼 백업 데이터를 보존할 수 있습니다.
여러 개의 떠다니는 정사각형 플랫폼 및 정사각형 위를 떠다니는 큰 파란색 정육면체
IBM에서 관리

스토리지는 네이티브 방식으로 통합되고 완전히 관리되므로 추가 인프라나 소프트웨어가 필요 없습니다.
기능 세부사항

백업 격리

백업 보관소에서 별도의 리전이나 계정 내에 백업 데이터를 보관하여 프로덕션 환경과 격리함으로써 최대한 보호하고 복구를 보장할 수 있습니다.
유연한 암호화

IBM® Key Protect 관리형 암호화를 통해 백업 보관소를 프로비저닝하여 암호화 키와 규정 준수 요구 사항을 완벽하게 관리할 수 있습니다.
가시성 및 모니터링

백업 정책과 복구 범위의 상황과 상태를 모니터링하여 백업 중 발생한 문제나 오류를 간편하게 식별할 수 있습니다.
보존 관리

최초 보존 기간은 정책 기반이며, 보관소에서 보존 기간을 연장하여 규정 준수 또는 거버넌스 요구 사항을 손쉽게 충족할 수 있습니다.
지속적인 백업

데이터 업데이트는 지속적으로 백업과 동기화되어 모든 시점의 세부적인 복구가 가능합니다.
변경 불가능 백업

보존 기간이 모두 경과하기 전에 백업 데이터를 삭제할 수 없습니다. 보존 기간은 연장만 가능합니다.
유연한 복원

소스에서부터 새로운 격리된 버킷까지 복구 위치를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
개발자 친화적

IBM® SDK, API 또는 Terraform 모듈을 사용하여 백업 보관소를 배포하고 관리할 수 있습니다.
다음 단계 안내

호시탐탐 기회를 엿보는 사이버 공격으로부터 데이터를 보호하세요. 이 새로운 기능을 활용하여 중요한 데이터를 안전하고 복구 가능하며 항상 사용 가능한 상태로 관리하세요.

