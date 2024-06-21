'대역폭'은 전 세계 IBM Cloud Data Centers로 인바운드 및 아웃바운드 네트워크 트래픽의 공용 데이터 전송을 의미합니다. 10Gbps 포트 속도 연결과 보다 높은 대역폭 옵션을 결합하면 많은 트랜잭션이 필요한 워크로드의 처리량을 높이는 동시에 병목 현상을 제거하고 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.