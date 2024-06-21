IBM Cloud 대역폭 패키지

데이터 센터에서 서버를 구성하는 여성 컴퓨터 엔지니어

필요에 따라 최적의 대역폭 패키지를 선택하세요.

'대역폭'은 전 세계 IBM Cloud Data Centers로 인바운드 및 아웃바운드 네트워크 트래픽의 공용 데이터 전송을 의미합니다. 10Gbps 포트 속도 연결과 보다 높은 대역폭 옵션을 결합하면 많은 트랜잭션이 필요한 워크로드의 처리량을 높이는 동시에 병목 현상을 제거하고 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.
글로벌 사설 네트워크

IBM 글로벌 프라이빗 네트워크에서 인바운드 및 아웃바운드 대역폭은 무제한이며 요금이 청구되지 않습니다.

 인바운드 데이터 전송

인바운드 대역폭은 무제한이며 요금이 청구되지 않습니다.

 아웃바운드 데이터 전송

공용 아웃바운드 대역폭은 매월 정해진 할당량에 따라 해당 티어에 기반해 요금이 청구됩니다.
