IBM Product Carbon Ledger

재생 가능 공급망의 복잡성을 감사 대응 가능한 신뢰로 전환하세요
공정 산업을 위한 신뢰할 수 있는 추적 가능성
IBM® Product Carbon Ledger는 생산자, 거래자 및 규정 준수 팀이 추적 가능성을 디지털화하고 지속가능성 데이터 처리를 자동화하며 공정 산업의 변화하는 규제에 대비할 수 있도록 지원합니다.
원산지부터 최종 배송까지 완전한 관리 연속성(chain-of-custody)을 제공합니다.
가치 사슬 전반에서 분기별 롤링 밸런스를 지원합니다.
필요한 기능을 필요한 시점에 배포하세요.
엔터프라이즈급 보안 및 개인정보 보호 제어 기능
왜 IBM Product Carbon Ledger를 선택해야 할까요?
재생 가능 제품의 추적 가능성, 규정 준수 및 운영 민첩성을 위해 특별히 설계된 IBM 플랫폼입니다.
감사 가능한 기록, 추적 가능한 관리 연속성 데이터 및 RED III 지침 정렬, ISCC 규정 준수, 질량 균형 관리 및 규제 보고 요구 사항 지원을 통해 변화하는 지속가능성 요구 사항에 선제적으로 대응하세요.
구매, 생산, 물류, 거래, 판매 및 규정 준수 전반의 지속가능성 데이터를 연결하는 통합 플랫폼을 통해 스프레드시트 의존성과 수동 문서 처리를 줄이세요.
일관되고 검증 가능한 증거 추적 체계를 통해 원산지부터 최종 배송까지 자재, 인증서, 지속가능성 증빙, 제품 이동 및 관련 기록을 추적하세요.
자산 엔지니어링, 엔터프라이즈급 개발 방식, 제품 유지 관리 및 IBM® Security 및 Privacy by Design으로 지원되는 IBM 자산 위에서 안심하고 배포하세요.
현대적인 모듈형 마이크로서비스 아키텍처와 ERP, CTRM 및 플랜트 시스템에 대한 API 기반 연결성을 통해 현재 필요한 기능을 도입하면서 미래를 위한 유연성도 유지하세요.
클라우드 기반으로 구축되고 지속적인 기능 향상, 로드맵 발전 및 AI 지원 워크플로를 위해 설계된 플랫폼을 통해 규제 변화, 새로운 비즈니스 요구 사항 및 미래 지속가능성 사용 사례에 더 빠르게 대응하세요.
하나의 강력한 플랫폼, 다양한 프로세스
독립적으로 또는 함께 배포해 재생 가능 제품 전반의 추적 가능성, 규정 준수 및 가치 사슬 가시성을 강화하세요.
원료 투입부터 제품 판매까지 바이오연료 모듈은 조직이 지속가능성 선언, 관리 연속성 기록 및 분기별 질량 균형 프로세스를 더 높은 통제력과 투명성으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
RFNBO 모듈은 재생 가능 전력 연계, 원산지 검증 및 보고 준비 상태를 포함해 비생물학적 기원의 재생 연료와 관련된 추적 가능성 및 증거 요구 사항을 관리할 수 있도록 지원합니다.
구매와 생산부터 거래 및 규정 준수 보고에 이르기까지 IBM Product Carbon Ledger는 전체 재생 가능 공급망 전반에 대한 통합 가시성을 제공합니다.
당사 플랫폼은 조달 팀이 원료 원산지를 추적하고 운영 관리자가 질량 균형 무결성을 모니터링하며, 거래 담당자가 지속가능성 선언을 관리하고 규정 준수 담당자가 감사 대응 가능한 보고서를 생성할 수 있도록 지원합니다. 이 모든 프로세스는 단일 통합 시스템에서 수행됩니다.