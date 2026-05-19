IBM Product Carbon Ledger

재생 가능 공급망의 복잡성을 감사 대응 가능한 신뢰로 전환하세요

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현대적인 교차 로터리를 상공에서 내려다본 모습

개요

공정 산업을 위한 신뢰할 수 있는 추적 가능성

IBM® Product Carbon Ledger는 생산자, 거래자 및 규정 준수 팀이 추적 가능성을 디지털화하고 지속가능성 데이터 처리를 자동화하며 공정 산업의 변화하는 규제에 대비할 수 있도록 지원합니다.

 

 
감사 대응 가능한 추적 가능성

원산지부터 최종 배송까지 완전한 관리 연속성(chain-of-custody)을 제공합니다.

 질량 균형 무결성

가치 사슬 전반에서 분기별 롤링 밸런스를 지원합니다.

 모듈형 클라우드 아키텍처

필요한 기능을 필요한 시점에 배포하세요.

 IBM Security 및 Privacy by Design

엔터프라이즈급 보안 및 개인정보 보호 제어 기능

기능

왜 IBM Product Carbon Ledger를 선택해야 할까요?

재생 가능 제품의 추적 가능성, 규정 준수 및 운영 민첩성을 위해 특별히 설계된 IBM 플랫폼입니다.

규정 준수에 대비한 설계

감사 가능한 기록, 추적 가능한 관리 연속성 데이터 및 RED III 지침 정렬, ISCC 규정 준수, 질량 균형 관리 및 규제 보고 요구 사항 지원을 통해 변화하는 지속가능성 요구 사항에 선제적으로 대응하세요.

청록색, 파란색, 녹색 및 보라색 색조의 3D 유리 큐브 일러스트

수동적이고 분산된 프로세스를 대체하도록 설계

구매, 생산, 물류, 거래, 판매 및 규정 준수 전반의 지속가능성 데이터를 연결하는 통합 플랫폼을 통해 스프레드시트 의존성과 수동 문서 처리를 줄이세요.

파란색 계열의 연결선과 다양한 기호로 구성된 뇌 형태의 흐름 일러스트

엔드투엔드 공급망 추적 가능성

일관되고 검증 가능한 증거 추적 체계를 통해 원산지부터 최종 배송까지 자재, 인증서, 지속가능성 증빙, 제품 이동 및 관련 기록을 추적하세요.

서로 연결된 파란 선과 원형 패턴으로 구성된 추상적 공급망 일러스트

엔터프라이즈 신뢰를 위해 IBM이 설계

자산 엔지니어링, 엔터프라이즈급 개발 방식, 제품 유지 관리 및 IBM® Security 및 Privacy by Design으로 지원되는 IBM 자산 위에서 안심하고 배포하세요.

파란색과 녹색의 연속적인 루프, 화살표 및 점으로 연결된 순환 구조를 형성한 추상 그래픽

모듈형, 클라우드 네이티브 및 통합 친화적

현대적인 모듈형 마이크로서비스 아키텍처와 ERP, CTRM 및 플랜트 시스템에 대한 API 기반 연결성을 통해 현재 필요한 기능을 도입하면서 미래를 위한 유연성도 유지하세요.

큰 그라데이션 원 안의 중앙 네트워크 주변에 사람, 지구 및 잎 아이콘이 연결된 가치 사슬 추상 일러스트

변화에 대응하도록 설계

클라우드 기반으로 구축되고 지속적인 기능 향상, 로드맵 발전 및 AI 지원 워크플로를 위해 설계된 플랫폼을 통해 규제 변화, 새로운 비즈니스 요구 사항 및 미래 지속가능성 사용 사례에 더 빠르게 대응하세요.

방향 화살표가 포함된 빨간색, 녹색 및 파란색 곡선이 서로 연결된 형태로 표현된 회복력 있고 지속 가능한 공급망 추상 일러스트

사양

하나의 강력한 플랫폼, 다양한 프로세스

독립적으로 또는 함께 배포해 재생 가능 제품 전반의 추적 가능성, 규정 준수 및 가치 사슬 가시성을 강화하세요.

바이오연료 모듈

완전한 바이오연료 추적 가능성, 재생 가능 자재 추적, 질량 균형 관리, 감사 대응 지원

원료 투입부터 제품 판매까지 바이오연료 모듈은 조직이 지속가능성 선언, 관리 연속성 기록 및 분기별 질량 균형 프로세스를 더 높은 통제력과 투명성으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 

  • 구매, 생산 및 판매 전반의 롤링 질량 균형 추적
  • 원산지부터 고객 배송까지의 관리 연속성 가시성
  • 지속가능성 선언 및 지속 가능성 증빙 관리
  • 재생 가능 원료 구매, 생산 산출물 및 판매 포지션 매칭
  • 가치 사슬 전반에서 감사 대응 가능한 보고 및 증거 추적 가능성

 

RFNBO 모듈

시간 기반 증거 및 규정 준수 중심 제어를 통해 RFNBO 추적 가능성을 지원합니다.

RFNBO 모듈은 재생 가능 전력 연계, 원산지 검증 및 보고 준비 상태를 포함해 비생물학적 기원의 재생 연료와 관련된 추적 가능성 및 증거 요구 사항을 관리할 수 있도록 지원합니다.

  • 시간 연계형 재생 가능 전력 추적
  • 원산지, 추가성 및 지리적 연관성에 대한 증거 지원
  • 생산 이벤트와 관련 규정 준수 기록 간의 추적 가능한 연결
  • 규제 및 보증 요구 사항을 위한 구조화된 보고 출력
  • 변화하는 RFNBO 요구 사항을 위한 클라우드 네이티브 기반

 

IBM Product Carbon Ledger 실제 사용 보기

구매와 생산부터 거래 및 규정 준수 보고에 이르기까지 IBM Product Carbon Ledger는 전체 재생 가능 공급망 전반에 대한 통합 가시성을 제공합니다.

당사 플랫폼은 조달 팀이 원료 원산지를 추적하고 운영 관리자가 질량 균형 무결성을 모니터링하며, 거래 담당자가 지속가능성 선언을 관리하고 규정 준수 담당자가 감사 대응 가능한 보고서를 생성할 수 있도록 지원합니다. 이 모든 프로세스는 단일 통합 시스템에서 수행됩니다.

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IBM Consulting Product Carbon Ledger 인터페이스 화면 캡처

IBM 전문가

IBM 글로벌 E&R 산업 총괄 파트너
어소시에이트 파트너 겸 에너지 및 자원 부문 글로벌 SAP 책임자
글로벌 산업, 에너지 및 화학 SME 및 PCL 제품 소유자
다음 단계 안내

규정 준수 체계를 혁신할 준비가 되셨나요? 추적 가능성 요구 사항을 위해 IBM Product Carbon Ledger를 신뢰하는 선도 생산자 및 거래자들과 함께하세요.

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