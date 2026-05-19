IBM Product Carbon Ledger

구매와 생산부터 거래 및 규정 준수 보고에 이르기까지 IBM Product Carbon Ledger는 전체 재생 가능 공급망 전반에 대한 통합 가시성을 제공합니다.

당사 플랫폼은 조달 팀이 원료 원산지를 추적하고 운영 관리자가 질량 균형 무결성을 모니터링하며, 거래 담당자가 지속가능성 선언을 관리하고 규정 준수 담당자가 감사 대응 가능한 보고서를 생성할 수 있도록 지원합니다. 이 모든 프로세스는 단일 통합 시스템에서 수행됩니다.