거의 실시간 기반의 자동화 임베디드 소프트웨어 엔지니어링을 통해 디자인부터 구현까지 빠르게 수행할 수 있습니다. IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Architect for Software는 디자인의 구조와 아키텍처를 엔지니어링할 수 있도록 C, C++, Java 및 C# 코드 프레임을 생성합니다. 코드 프레임을 사용하여 모델 또는 코드에 세부 코딩을 추가할 수 있습니다. IBM ELM 애플리케이션은 데이터의 일관성을 위해 변경사항을 동기화합니다. MARTE 프로파일을 통해 실시간 성능을 모델링하고 디자인상의 병목이 어디인지 분석할 수 있습니다.