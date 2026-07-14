Akamai Advanced API 보안 대상 IBM

고급 AI-기반 기능(제품), 능력으로 기업 전반의 API 보안을 강화하세요.
API는 소프트웨어 애플리케이션과 시스템의 통합을 촉진하고 데이터를 원활하게 교환할 수 있도록 함으로써 혁신을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 최근 설문조사에 따르면 평균적으로 조직에서 15,564개의 API를 사용하고 있으며 지난 12개월 동안 201%의 성장률을 기록한 것으로 나타났습니다.
그러나 API의 보급이 증가함에 따라 보안 관련 문제, 특히 API가 제대로 관리되거나 보호되지 않는 경우 보안 관련 문제가 발생할 가능성이 높아졌습니다. 여기에는 웹 애플리케이션의 주요 공격 벡터인 API 취약점을 악용하는 악의적인 공격이 포함됩니다. API Gateway 및 웹 앱 방화벽은 일정 수준의 보안을 제공하지만, 많은 산업과 기업에서 미래의 위협 행위자를 능가하는 추가 보안 기능(제품), API에 맞춘 기능을 요구하기 시작했습니다.
IBM( API Management, Application Gateway)는 API 보안 분야의 선두주자인 노네임 시큐리티와 제휴를 맺고 고급 API 보안 기능(제품)과 역량을 제공하기로 했습니다. 이 공동 솔루션은 새로운 차원의 보안 신뢰도를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
잠재적인 취약점을 지능적으로 식별하고 우선순위를 정하세요. 수동, 반자동 또는 완전 자동으로 수정합니다.
취약점과 문제를 조기에 발견하고 영향력에 따라 우선순위를 지정하여 해결 비용을 줄이세요.
규제 요건, 업계 표준 및 내부 정책을 준수하는지 지속적으로 모니터링합니다.
자동화된 AI 및 머신 러닝 탐지를 통해 실시간 트래픽 분석을 수행하고 자동화된 치료 기능을 사용하여 실시간으로 공격을 차단하세요.
자동화되고 포괄적인 API 테스트를 통해 개발 주기 동안 OWASP Top 10과 같은 API 취약점을 찾아서 수정하세요.
데이터 분류 및 상황 인식 분석을 사용하여 정확하고 완전한 API 목록을 작성하여 모든 API를 관리하고 보호하세요.
잘못된 구성과 취약점을 파악하고 제안된 수정 단계를 사용하여 API 보안 모범 사례에 맞게 조정하세요.
데이터 변조 및 유출, 정책 위반, 의심스러운 행동 및 API 공격을 모니터링합니다. 부분적 또는 완전 자동화된 수정으로 공격과 오용을 실시간으로 방지하세요.
온프레미스 또는 모든 클라우드에 배포하여 유연성과 선택의 폭을 극대화하세요.
API가 프로덕션에 적용되기 전에 취약점을 찾아 수정하여 개발의 모든 단계에 API 보안 테스트를 추가하세요.