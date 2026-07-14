Akamai Advanced API 보안 대상 IBM

API는 소프트웨어 애플리케이션과 시스템의 통합을 촉진하고 데이터를 원활하게 교환할 수 있도록 함으로써 혁신을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 최근 설문조사에 따르면 평균적으로 조직에서 15,564개의 API를 사용하고 있으며 지난 12개월 동안 201%의 성장률을 기록한 것으로 나타났습니다.

그러나 API의 보급이 증가함에 따라 보안 관련 문제, 특히 API가 제대로 관리되거나 보호되지 않는 경우 보안 관련 문제가 발생할 가능성이 높아졌습니다. 여기에는 웹 애플리케이션의 주요 공격 벡터인 API 취약점을 악용하는 악의적인 공격이 포함됩니다. API Gateway 및 웹 앱 방화벽은 일정 수준의 보안을 제공하지만, 많은 산업과 기업에서 미래의 위협 행위자를 능가하는 추가 보안 기능(제품), API에 맞춘 기능을 요구하기 시작했습니다.

IBM( API Management, Application Gateway)는 API 보안 분야의 선두주자인 노네임 시큐리티와 제휴를 맺고 고급 API 보안 기능(제품)과 역량을 제공하기로 했습니다. 이 공동 솔루션은 새로운 차원의 보안 신뢰도를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.