Rafaelita Aldaba와의 Q&A

필리핀 경쟁력 및 혁신 그룹(Philippines Undersecretary for the Competitiveness and Innovation Group)의 차관인 Rafaelita Aldaba가 필리핀의 포용적 경제 성장 및 규제 프레임워크에 생성형 AI를 활용하는 방법에 관해 이야기합니다. IBM이 정부의 AI 개발 및 배포를 어떻게 지원하는지 알아보세요.